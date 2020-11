Basualdo critica el impuesto a la riqueza, pero no se anota para ir a la Justicia

El impuesto a la riqueza obtuvo este miércoles media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y solo resta que sea aprobado en la cámara alta del Congreso para convertirse en ley. El proyecto del oficialismo nacional impone el pago por única vez de un porcentaje para todos aquellos que tengan un patrimonio superior a los $200 millones, entre los que se encuentra el senador sanjuanino Roberto Basualdo.

El fundador de Producción y Trabajo volvió a rechazar la iniciativa, aunque advirtió que “personalmente” no hará un planteo en la Justicia como lo adelantaron otros contribuyentes que también se ven alcanzados por el nuevo tributo.

El Aporte Solidario, popularmente conocido como impuesto a los ricos, salió aprobado tras un intenso debate que se extendió hasta la madrugada del miércoles. Cosechó 133 votos a favor, 115 en contra y hubo dos abstenciones.

Ahora pasará al Senado y si consigue el OK de la mayoría, se convertirá en ley. En ese caso, los contribuyentes que tengan una fortuna mayor a los $200 millones tendrán que pagarle al Estado por única vez un alícuota que parte del 2% y que sube a medida que el capital es mayor.

El proyecto despierta una fuerte polémica y ya hay empresarios que se están organizando para ir a la Justicia. Planean pedir la inconstitucionalidad y acompañar ese planteo con una cautelar, para que los efectos de la futura ley queden congelados hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Basualdo aseguró que no tiene intenciones de sumarse a ese lote. “En lo personal no pienso ir a la Justicia, por mi rol de senador voy a dar el debate en el Senado”, aseguró en declaraciones a radio Estación Claridad.

Sin embargo, dejó la puerta abierta a que su empresa si judicialice el debate. “No soy el único que toma decisiones en la empresa”, agregó.

“El problema no es pagar o no pagar, si tengo que pagar los voy a hacer… el verdadero problema es que esto no soluciona las cosas”, señaló.