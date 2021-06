Basualdo sobre el accionar de los diputados opositores: “Ninguno responde a mí”

El negocio inmobiliario que tiene el senador nacional Roberto Basualdo y el Gobierno de San Juan puso en el ojo de la tormenta el rol la oposición en la provincia. Tras esto, DIARIO HUARPE consultó al senador nacional sobre si esta situación condiciona el accionar de los diputados de su espacio y no dudó en decir que “ningún diputado responde a mí” y aclaró que no tuvo injerencia alguna en el armado de lista en 2019.

“Ningún diputado responde a mí, ninguno. Yo no puse a ningún diputado provincial y eso que Marcelo (por Orrego) me preguntó si quería poner algún diputado”, comentó Basualdo.

Además apuntó que “cuando en su momento dije que me iba de la conducción así fue. Le dejé el mando a Marcelo Orrego para que él, junto a Fabián Martín, elija los mejores candidatos. Yo no puse a ninguno”.

Al ser consulto sobre cómo evalúa el trabajo de los diputados del Frente Con Vos, el dueño del 52% de las acciones de MB Emprendimientos Inmobiliarios SRL apuntó que “por lo que he visto votán bien, no estoy metido de lleno en el tema. Tienen propuestas, presentan proyectos y está bien que así sea. Ser una buena oposición no es insultar o descalificar al oficialismo”.

También hizo referencia a su accionar como senador nacional al decir que “siempre voté igual, siempre actué en consecuencia a lo que digo”.

Para cerrar y poniéndole fin a la polémica que se originó por el alquiler de un edificio de siete pisos al Gobierno de San Juan para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y la Secretaria de Deportes, Basualdo, apuntó que “al que le va bien es un pecador, el que genera trabajo es un pecador, si te va bien te preguntan si cometiste algún delito. Ahora, si te fundís y dejas gente en la calle son un buen tipo”.