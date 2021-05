Para Basualdo no hay nada de malo en alquilarle un edificio al Gobierno de Uñac

Luego de que se conociera que el Gobierno de San Juan le abona casi un millón y medio de pesos por el alquiler de un edificio en pleno centro de la ciudad para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y la Secretaria de Deportes, el senador nacional Roberto Basualdo dialogó con DIARIO HUARPE. Reconoció el negocio inmobiliario que mantiene con la gestión uñaquista y aclaró que toda la contratación está enmarcada en lo que indica la ley.

El alquiler de esta propiedad de siete pisos frente a Plaza 25 de Mayo, que le pertenece a la firma MB Emprendimientos Inmobiliarios de Basualdo y sus hijas, se llevó a cabo a través de la Bolsa de Comercio de San Juan, según explicó el referente de la oposición.

“La Bolsa de Comercio primero me trajo un inquilino que era una minera y luego el resto, yo por eso le pago una comisión a la bolsa y lo alquilo”, dijo el senador nacional al ser consultado sobre si él le rentaba es edificio de Mitre 13 y 15 este al Gobierno de San Juan.

Sobre las críticas de que la operación inmobiliaria es “poco ética” teniendo en cuenta el papel político que tiene siendo senador nacional y referente de la oposición en la provincia, argumentó que “yo creo que si es ético, todo eso está a mi nombre y eso es ser transparente. No tengo este edificio a nombre de otra persona. Todo el mundo sabe que ese edificio que tengo en San Juan es mío y lo tengo para alquilar. Todo lo que invierto es para alquiler, aunque algunos me puedan decir que soy un zonzo por invertir en San Juan”.

El senador nacional dijo también que lleva invertido más de 10 millones de dólares en San Juan y aclaró que por año paga más de $30 millones en impuestos al gobierno nacional. “Yo le di el edificio a la Bolsa de Comercio para que ellos lo alquilen. Yo no pregunto de qué color político son, si cumplen con los requisitos se los alquilo y no tiene nada que ver la política. Yo se lo di a la Bolsa de Comercio y encima les pague la comisión yo, ya que el Estado no paga comisión”.

Para cerrar el senador nacional y fundador de Producción y Trabajo resaltó que “yo invierto en San Juan, hice un emprendimiento gigante donde puse mucho dinero y no me voy a poner a decir a este se lo alquilo y a este no. Yo lo tengo a mi nombre, pago mis impuestos, el edificio es mío y están todos los papeles”.