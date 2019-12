Batman, Woody y Silvestre, entre los muñecos gigantes que arderán al inicio de 2020 en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Más de 60 muñecos gigantes, que representan a personajes de la afamada "Toy Story" como Woody o Buzz Lightyear y los tradicionales Batman, Silvestre y los divertidos Looney Tunes, entre otros, arderán en los primeros minutos de 2020 en La Plata, renovando una tradición única en el país que se celebra desde 1956.



La municipalidad de La Plata, a través de la Secretaría de Convivencia Urbana local, informó que 63 muñecos se inscribieron en el registro de la Comuna y, teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la quema, fueron habilitados para formar parte del exclusivo espectáculo que se disfruta en la capital bonaerense, y ya es reconocido a nivel nacional.



La Municipalidad informó que con el objetivo de reconocer a las personas que dedican su tiempo y esfuerzo en mantener esta reconocida tradición, los grupos de vecinos que hayan creado el momo más votado recibirán un premio de $40.000.



En tanto, el segundo lugar obtendrá $25.000, el tercero $18.000 y el cuarto se quedará con $12.000.



Al respecto, el titular del área, Roberto Di Grazia, detalló: "Como todos los años, realizamos un encuentro entre autoridades del Municipio y los realizadores de los muñecos para informarlos acerca de cuestiones vinculadas a la confección y la ubicación de los mismos".



El decreto N° 2039/2008 y la ordenanza Nº 10456 establecen que los muñecos no pueden exceder los 6 metros de alto, 3 metros de ancho y 3 metros de largo y que su instalación debe contemplar un radio de seguridad de tres veces su altura; al tiempo que se insta a ubicarlos en ramblas de avenidas, evitando cableados, arbolado público, bocas de expendio de combustible y calles transitadas por el transporte público.



Del mismo modo, no se podrán colocar en el interior de las estructuras elementos pirotécnicos y/o explosivos, para proteger a los asistentes y no generar malestar ni daños auditivos a personas con autismo y animales.



Ya se pueden observar las estructuras realizadas, conocer su ubicación y elegir al muñeco más destacable de este año en el sitio Geomomos (https://voto-geomomos.laplata.gov.ar/), aplicación habilitada desde los primeros minutos de este lunes y que se extenderá hasta el martes 31 a las 23 horas.