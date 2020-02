Baurú, con argentino Faggiano, venció por la Liga Brasileña de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Baurú, con el concurso del argentino Lucas Faggiano, superó como visitante a Basquete Cearense, por 83-78, en partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol de Brasil (NBB)



El base bahiense, de 30 años, estuvo en cancha durante 29 minutos, al cabo de los cuales encestó 8 tantos (3-7 en dobles, 0-3 en triples, 2-2 en libres), repartió 4 asistencias, propició un recupero y tomó un rebote.



El ex jugador de San Martín de Corrientes, San Lorenzo y Boca Juniors reúne promedios de 13,8 tantos; 5,1 asistencias y 2,9 rebotes por partido, en los 21 cotejos que lleva disputados a lo largo del certamen.



Por su lado, Río Claro, con presencia argentina, cayó en forma ajustada como local ante Botafogo, por 90-89



El escolta santiagueño Enzo Ruiz (ex Quilmes de Mar del Plata) acumuló 18 tantos (2-4 en dobles, 3-7 en triples, 5-5 en libres), 4 asistencias y 3 rebotes en 30m., para el elenco perdedor, mientras que el armador cordobés Juan Pablo Figueroa (ex Atenas) aportó 5 unidades, 8 pases gol, 3 rebotes y 2 recuperos en 35m.



El escolta estadounidense Walter Baxley (otro ex Quilmes) se erigió en el goleador de la noche en el elenco de Río Claro, con un saldo de 28 puntos.