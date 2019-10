Beccacece agradece "el apoyo" de dirigentes de Independiente ante el mal momento del equipo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Independiente, Sebastián Beccacece, agradeció hoy "el apoyo" de dirigentes del club ante rumores sobre su posible salida en el medio del mal momento del equipo en la Superliga Argentina de Fútbol. "Sabíamos con el cuerpo técnico lo que recibíamos cuando nos hicimos cargo del equipo, de los compromisos que íbamos a tener, pero estamos felices con lo que hacemos porque tenemos un grupo de jugadores muy buenos y muy comprometidos, algo que resulta reconfortante, al igual que el apoyo de Hugo y Pablo Moyano", comentó en la conferencia de prensa que ofreció en Villa Domínico. Independiente suma solamente 13 puntos en el campeonato, donde ocupa el duodécimo puesto, afuera de la zona de clasificación de copas internacionales, y el sábado recibirá a Argentinos Juniors (18), desde las 15.30 y con arbitraje de Nicolás Lamolina. "Les agradezco a los dirigentes por la banca pública a nuestro trabajo", reiteró con un tono tranquilo y pausado cuando le repreguntaron sobre su posible salida. En esa línea, el ex DT de Defensa y Justicia reconoció que las exigencias de un club como Independiente "siempre" apremian pero aclaró que "ya" están "acostumbrados". "La exigencia tiene que ver con la presión cotidiana de la sociedad en todos los aspectos, no solamente sucede en el fútbol. Ya nos acostumbramos a vivir de esta manera", argumentó el ex asistente de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino durante el Mundial de Rusia 2018. Por otro lado, Beccacece valoró el receso por la doble fecha FIFA y destacó: "Nos vino bien este receso para trabajar con intensidad en lograr un mejor funcionamiento del equipo y darle mayor continuidad y regularidad a lo que proponemos en el campo. Lo mismo sucedió para ser más solventes y sólidos a la hora de enfrentar a un rival que domine algún pasaje de partido". "Es un equipo que mete mucha presión y que juega intenso, con muy buen cuerpo técnico y hemos trabajado para poder superarlo, sabiendo que siempre suele incomodar al adversario", analizó sobre Argentinos Juniors. De hecho, el posible once inicial tendrá tres cambios y aún cuenta con una duda en el lateral izquierdo entre Juan Sánchez Miño y Gastón Silva. Por ende, los tres nombres que entrarán y saldrán son Nicolás Figal (cumplió la fecha de suspensión) por Alexander Barboza en la defensa, Andrés Roa por Juan Sánchez Miño en el medio y Silvio Romero (recuperado de su lesión) por Cecilio Domínguez en la ofensiva. Los nombres para enfrentar al "Bicho" son Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Figal y Gastón Silva o Sánchez Miño; Pablo Pérez, Roa, Lucas Romero; Domingo Blanco, Romero y Sebastián Palacios. Finalmente, el volante Gastón Togni volverá mañana en la Reserva después de ocho meses tras la rotura de ligamentos.