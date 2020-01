Beccacece; "Este era el debut y nos hubiera gustado regalarle un triunfo a toda la gente" de Racing

El nuevo entrenador del Racing Club, Sebastián Andrés Beccacece, reconoció que su equipo "debe mejorar", y también que "al ser el debut, lo que se pretendía era regalarle un triunfo a toda la gente", tras finalizar el encuentro que la Academia empató con Atlético Tucumán 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, por la 17ma. fecha de la Superliga.



"La gente nos recibió muy bien y por eso nos dejó con bronca el resultado. Queríamos empezar ganando. Pero vamos a afrontar lo que se viene con mucho optimismo y confiando en lo que hacemos", agregó el DT rosarino, de 39 años.



"No tengo dudas que vamos a jugar mucho mejor de lo que mostramos hoy. Es el comienzo de una nueva etapa y tenemos mucho por delante para seguir progresando. Ya durante el primer tiempo mostramos en cierta forma cual es la idea. En el complemento el arranque no fue positivo porque empezamos como dormidos y más imprecisos. Pero cuando logramos tomar forma vino el empate rival", analizó Beccacece.



Y justamente el ex técnico de Independiente argumentó que "si se analiza el desarrollo, hubo cosas productivas. Pero quizás el empate y la forma en la que se produjo, opaca un poco esto a la hora del global. Por ejemplo con el ingreso de (Carlos) Alcaraz buscamos un volante que conectara las líneas. Nos pareció que era el momento para que su visión de juego entrara a la cancha. Pero es muy joven (17 años) y sabemos que hay que llevarlo de a poco".



"A los chicos del club los veo bien. Los vamos a ir llevando de a poco y lo que pido es que haya tranquilidad respecto de ellos. Están cumpliendo su sueño de jugar con la camiseta de Racing. Hoy la necesidad del partido nos llevó a jugar con tres centrales. Consideramos que era lo más conveniente para estar más resguardados y al mismo tiempo intentar ofrecer nuestro juego de mitad de cancha hacia arriba", apuntó.



"Sabemos de la complejidad del mercado de pases, pero nos gustaría que llegara un extremo más para que el equipo esté más compensado. El libro de pases cierra el próximo viernes, pero igual estoy contento con lo que tengo", finalizó su primera conferencia de prensa, ya en competencia oficial, del ex técnico "rojo".