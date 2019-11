Belén Sendot estrena el sábado repertorio propio plasmado en “Quintral”

Hace 1 hora

La artista Belén Sendot estrenará el sábado el repertorio propio que registró en su flamante segundo disco “Quintral”, donde tomó distancia de la atmósfera folclórica que cultivó en su álbum debut “Por seguir” porque, explicó, “el folclore es un lugar donde me siento cómoda, bien y muy feliz pero quise ir un poco más allá”.



“Me interesó tomar cosas de diferentes géneros y mezclarlas con total libertad para poder decir lo que siento sobre el contexto en el que vivimos desde un lugar muy propio”, fundamentó Sendot durante una entrevista con Télam.



Embarcada plenamente en un proceso donde “me dejo llevar por lo que me dicta la libertad”, Belén fundamentó el nacimiento de “Quintral” en “la voluntad de armar un disco con temas propios que tuviera que ver con el amor, con la identidad, con los valores humanos”.



El repertorio con su firma reúne nueve canciones (“Quintral”, “Colibrí”, “Sonámbulo”, “El deshielo”, “Torcaza entre palomas blancas”, “Andaré”, “Milagros”, “Ellos que todo lo ven” y “Papelitos”) que registró junto a Clara Aita en guitarra, Gustavo Centurión en bajo y Nahuel Villegas en percusión.



“Todos los músicos participaron del proceso creativo y la grabación del disco en un proceso que empezó con mis canciones y que ellos fueron armonizando en un trabajo grupal donde me sentí muy apoyada”, resaltó.



La artista plástica de excelsa voz presentará la placa cuyo título remite a una planta que crece en la región del suroeste argentino que tiene la particularidad de florecer en invierno, el sábado a partir de las 21 en Circe Fábrica de Arte (Av. Córdoba 4335).



Además del reciente cancionero, durante el lanzamiento se incluirá una versión de “Identidad de país”, tema bisagra en la corta e intensa trayectoria de Sendot ya que a partir de él obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes.



Sin embargo el aire folclórico predominante en esa pieza lo alejó de “Quintral” porque, fundamentó la intérprete, “me daba la sensación de que quedaba entre un disco y otro”.



El recital del sábado será, de alguna manera, debut y despedida ya que Belén contó que en breve “voy a hacer un gran viaje con pasaje de ida a Barcelona adonde llevaré mis discos y mis pinturas. Quiero hacer una experiencia afuera, aprender de otras culturas y difundir lo que hago por otros lugares”.