Belloso: “Si nos devuelven la veteranía sería reparar una deuda histórica”

Repasar la historia del país demuestra que hay algunos vacíos por remendar. Este es el caso de los soldados argentinos que durante el conflicto en las Islas Malvinas participaron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, en defensa del litoral marítimo y buscan desde aquellos años el reconocimiento como veteranos de guerra. Si bien esta designación la tuvieron desde 1982 a 1988, por un decreto del entonces presidente Raúl Alfonsín los dejó afuera de tal denominación. En ese contexto, DIARIO HUARPE dialogó con el actor Carlos Belloso, que formó parte de los soldados que defendieron el suelo continental. Él y más de 8.000 en Argentina buscan que el Gobierno nacional les devuelva la veteranía para cerrar con honores esa etapa de sus vidas.

¿Qué rol cumpliste durante el conflicto de Malvinas?

“Yo estuve defendiendo el litoral marítimo porque pertenecí al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Yo estaba haciendo el Servicio Militar en Santa Cruz y el 2 de abril me desplazaron hasta el Aeropuerto de Río Gallegos, para que reforzara la defensa. Si bien algunos sirvieron como relevo en las Islas yo me quedé en la base desarrollando todas las actividades de contención”.

¿Cómo era el trabajo en Río Gallegos?

“Trabajamos muchas horas. La artillería se desplazaba mayormente de noche para que los satélites no vieran el movimiento. Tuvimos varias alertas rojas, lo que indicaba cierto grado de actividad en el continente. Estábamos en un camión en medio del frío patagónico y prácticamente no dormíamos nunca. Fue todo muy estresante”.

¿Te afectó física y psíquicamente este conflicto?

“Yo volví con un estrés postraumático. Pero hay que distinguir entre los que estuvieron en combate permanente en las Islas Malvinas a quienes estuvimos en el litoral patagónico. No digo que sea ni más o menos duro, todo se ajusta a la percepción de uno. Cuando todo terminó quedé muy sensible. Algunos quedaron con la adrenalina de volver y hay otros que no quieren saber lo que pasó porque fue muy duro. A mí me pegó muy mal, yo soy artista y tengo la sensibilidad a flor de piel y después de lo ocurrido me dejó un año paralizado en la cama”.