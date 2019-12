Belluschi no seguirá en San Lorenzo en la temporada 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista Fernando Belluschi no continuará en San Lorenzo en la temporada 2020 y se erige en la primera baja confirmada para el equipo que conduce el DT Diego Monárriz, con miras a la etapa final de la Superliga.



El manáger deportivo de la entidad del Bajo Flores, Leandro Romagnoli, contó al programa 'Estamos Motivados' (AM 990) que ya le comunicó al volante santafesino, de 36 años, que dejará de pertenecer a la nómina azulgrana.



“Ya tuve una charla personal con Fernando (Belluschi) y le comuniqué que no seguirá en el club. Sabemos la clase de persona que es y a mí me tocó decírselo para que se entere por la función que ocupo”, admitió Romagnoli.



Belluschi, ex jugador de Newell's y River, entre otros clubes, se alejará de la institución de Boedo, en la que jugó durante casi cuatro temporadas, al cabo de las cuales anotó 17 goles en 113 partidos.



El propio Marcelo Tinelli, presidente que hoy asumió su cargo en un acto desarrollado en el Polideportivo Roberto Pando de la barriada de Boedo, había adelantado que era “necesario” depurar el plantel, en virtud de que el 'Ciclón' no jugará ningún certamen internacional durante el 2020.



Aun cuando no hay lista oficial todavía, algunos de los jugadores que tendrían otros destinos lejanos de San Lorenzo son el arquero Nicolás Navarro, el marcador de punta Gino Peruzzi, el zaguero central Santiago Vergini, los mediocampistas Rubén Botta y Nahuel Barrios y los atacantes Nicolás Blandi y Héctor Fértoli, entre otros.