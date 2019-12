Bento Gonçalves, la ciudad elegida para el Mercosur por sus vinos y el fomento del turismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ciudad brasileña de Bento Gonçalves, en el estado de Río Grande del Sur, fue elegida para la 55° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados por sus viñedos y para "fomentar el turismo".



Así lo indicaron a Télam fuentes de la organización del encuentro del bloque suramericano, las cuales precisaron que el objetivo es que la localidad serrana, ubicada a 125 kilómetros de Porto Alegre, incremente su tráfico turístico.



Con poco más de 100.000 habitantes, la ciudad es conocida en el país vecino como la "Capital Nacional del Vino".



Esa fue una de las intenciones del gobierno de Brasil a la hora de optar por este destino como sede de la cumbre diplomática y no inclinarse por otras ciudades más representativas como San Pablo, Río de Janeiro o Brasilia, la capital administrativa del país.



Sin embargo, voceros de ceremonial de la cumbre reconocieron a esta agencia que uno de los inconvenientes presentados fue que la ciudad no cuenta con aeropuerto, lo que tornó más compleja la logística de seguridad de las comitivas presidenciales y motivó, además, que la mayoría de los asistentes llegaran desde Porto Alegre.



Como el presidente Jair Bolsonaro espera hacer conocer mañana a sus pares de la región las bondades del vino local, la organización eligió llevar a cabo la cumbre en el "Hotel & Spa do Vinho e na Vinícola Miolo", en un sitio serrano conocido como el "Valle de los Viñedos".



Para las 13, después de la cumbre de rigor, Bolsonaro agasajará a sus pares con un almuerzo en el "Restaurante Leopoldina", ubicado dentro del predio.



Para llegar al hotel hay que atravesar una ruta de desniveles rodeada por barrios de casas bajas y viñedos esparcidos al costado del camino.



En agradecimiento, el gobierno municipal de Bento Gonçalves le preparó al presidente brasileño un saludo especial: "Bienvenido Bolsonaro a la ciudad", reza uno de los carteles ubicados en el camino del "Valle de los Viñedos".