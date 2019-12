Bergman resaltó los avances en materia ambiental y dijo que "esta agenda une a todos los argentinos"

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, hizo hoy un balance de su gestión donde enumeró los avances del país en el área, dijo que la agenda ambiental "une a todos los argentinos" y lo consideró un factor "donde la grieta puede cerrarse".



Bergman ofreció esta mañana una rueda de prensa en la Casa Rosada, donde también se refirió a la presencia del país en la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se celebró en Madrid.



"Esta agenda une a todos los argentinos", dijo sobre la política ambiental y lo consideró un "factor donde la grieta puede cerrarse" porque es necesario trabajar unidos.



En su balance, el funcionario destacó como uno de los mayores avances -en materia de protección de biodiversidad- que se duplicaron las superficies terrestres protegidas mediante la creación de reservas y parques, y agregó que si se le suman las nuevas reservas marítimas, "se triplicó el área de protección" durante su gestión.



En el mismo sentido, resaltó la ley de presupuestos mínimos ambientales que sancionó el Congreso; la creación Gabinete Nacional de Cambio Climático y los siete planes sectoriales de mitigación.



"Lo que no se mide no se puede evaluar y no puede ser una política pública", sostuvo el rabino, que remarcó que durante cuatro años realizó "la presentación anual del estado ambiental que no se había realizado en 12 años" y elogió "el acceso público a la información ambiental".



También afirmó que pudo realizarse el inventario nacional de glaciares y el de humedales, y recordó los operativos en las fronteras que llevaron a reducir el tráfico ilegal de fauna en el país.



"Argentina volvió al mundo y hay un reconocimiento internacional de una agenda seria" en materia ambiental, dijo a modo de conclusión sobre la exposición del presidente Mauricio Macri en la COP25.



Para Bergman el tema "sigue siendo un desafío ético" y "la política ambiental es una política de derechos humanos", en tanto la Constitución consagra el derecho de cada habitante "a un ambiente sano y equilibrado para él pares y las futuras generaciones".



Sobre la transición en su área, indicó que mantendrán una actitud de "colaboración" pero también "responsabilidad", puesto que la agenda ambiental es "urgente pero debe evaluarse en el mediano plazo".



"Esta agenda nos da la capacidad de trabajar unidos", repitió el funcionario.



Entre otras áreas, remarcó en su balance la creación en 2016 del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) que agrupa a todos los niveles del Estado en la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación. Y explicó que 60 proyectos de energía renovable ya se concluyeron el país mientras otros 96 están en marcha.



En este sentido, destacó el compromiso asumido por el actual Gobierno de llegar al año 2025 "con un 20% de la matriz energética alimentada por energías limpias".



En su exposición, Bergman indicó que "ser sustentables es un desafío de todos, pero que empieza de a uno" y consideró que "requiere un cambio cultural en los argentinos".