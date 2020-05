Berta y Miguel Ángel ya no viven en la calle

Una pieza de 3 x 5 metros con solo tres paredes grafiteadas, dos colchones en el piso colmados de tierra, frazadas sucias por todos lados, un asiento de la parte trasera de un auto, maderas sobre tachos que hacen de mesas en las que apoyan las viandas que grupos solidarios les llevan. Así es el espacio en el que vivían Berta Lamas, de 62 años, y Miguel Ángel Calderón, de 56.

Lugar en el que vivían Berta y Miguel Ángel. Foto: gentileza.

A esto se le suma una esa especie de altar que crearon en un hueco de la pared en el que pusieron la imagen de la Virgen Nuestra Señora del Valle.

Altar que crearon en el espacio en el que viven.

Esa habitación no solo funciona de pieza. También es el comedor y la sala de estar de este matrimonio que está en la calle desde hace 9 meses. Se ubicaron en ese lugar de calle España y 9 de Julio porque estaba vacío. Con el tiempo fueron llegaron sanjuaninos de forma transitoria cuando no tenían donde dormir. Pasaban unos días y se iban. Los esposos seguían ahí: firmes y soñando un futuro mejor al calor de la fogata que encendían en los días fríos.

Este lunes llegó la ayuda tan esperada. Cerca de las 9 vieron un auto y una combi de Desarrollo Humano. También, un patrullero. Hacía tiempo estaban haciéndoles un seguimiento para tratar de mejorarles la vida. Hoy llegó el día: los trasladaron a dos hogares estatales para que pasen ahí su vida.

La asesora del ministro de Desarrollo Humano, Carolina Rivero, comentó que fue “todo un proceso”, el que hicieron para efectivizar el traslado. Las trabajadoras sociales fueron esenciales porque “en un principio no se dejaban ayudar”, dijo Riveros. Tras varias visitas y conversaciones para convencerlos de que “podían vivir en una mejor situación”, ambos aceptaron.

Berta y Miguel Ángel tuvieron destinos separados debido a las edades. A ella la llevaron a la residencia estatal Eva Perón, donde ingresó con un barbijo y con sus pocas pertenecías. Ahí quedará en una sala de aislamiento cumpliendo la cuarentena obligatoria durante 14 días en los que tendrá contención psicológica. Después se unirá a los 155 abuelos hay y tienen entre 60 y 101 años. Allí están todos en cuarentena desde el 12 de marzo debido a que forman parte del grupo de riesgo por el coronavirus.

Berta ingresando a la residencia estatal. Foto: gentileza.

No es la primera vez que la mujer pisó este hogar. Ya vivió ahí durante unos meses del 2019. “El marido venía insistentemente y se la llevó. Insistimos con Berta, la queríamos ayudar porque sentíamos que era víctima de violencia psicológica -aunque ella no lo acepta-, lo mismo decidió irse con él. No es bueno que alguien quiera llevarse a una persona a la calle, cuando ella está alimentada y protegida”, dijo al respecto la directora del hogar, Sonia Recabarren.

Berta ingresando a la residencia estatal. Foto: gentileza.

A su esposo lo llevaron hasta el hotel Ángelus para que cumpla el aislamiento. Luego lo trasladarán a uno de los hogares para personas en situación de calle. Aún no saben cuál será el espacio en el que vivirá, al menos durante la pandemia. Después, le seguirán ofreciendo asilo, pero desde Desarrollo Humano no saben qué es lo que pueda pasar porque el hombre es alcohólico y uno de los requisitos para ser parte de las residencias es el no ingresar alcoholizados.

Con respecto al lugar en el que Berta y Miguel Ángel vivían, la asesora del área social aseguró que el municipio de la Capital se encargará de cercarlo “para que no haya reincidentes en la misma situación”, cerró.

Lugar en el que vivían Berta y Miguel Ángel. Foto: gentileza.