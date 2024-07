Luego del escándalo entre los jugadores de la Selección de Uruguay y los hinchas colombianos, Marcelo Bielsa criticó fuertemente a la organización de la Copa América 2024 y quisieron suspenderle la conferencia de prensa en vivo.

“Los futbolistas fueron obligados a hacer esto. No tenían opción. Los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos miedo a las sanciones, y tenemos que ver si hay sanciones. Todo una vergüenza”, comenzó expresando “El Loco”.

“En un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero que no ha mentido, en un país que fue capaz del FIFA Gate, resulta que hay que echarles la culpa a los jugadores. Dónde se ha visto. He visto situaciones muchísimos más graves. Trabajé seis años en Argentina. Esto es bebé de pecho. Lo que no acepto es que digan que van a condenar a los jugadores”, agregó.

“Los futbolistas fueron obligados a hacer esto. La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que los obligaron a actuar de esa forma. Los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si les tenemos que tener miedo a las sanciones. Lo único que faltaría es que haya sanciones. Todo es una cacería de brujas”, concluyó Marcelo Bielsa.

Tras estos dichos del DT argentino, un hombre vestido de traje se acercó a Bielsa y le expresó que quedaba terminada la conferencia de prensa. “A todos muchas gracias”, lanzó el hombre.

Sin embargo, molesto con la decisión, el entrenador decidió seguir adelante con las preguntas y expresó: “¿Por qué la suspendes? Yo estoy a disposición porque si no parece que frenamos...”.

