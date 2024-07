Este próximo domingo 14 de julio, las selecciones de Argentina y Colombia se enfrentarán, desde las 21 horas, en la final de la Copa América 2024. La rivalidad entre argentinos y cafeteros ya se vive y un matrimonio con raíces sanjuaninas no escapa a esto. Romina Rodríguez, de 32 años, es nacida en San Juan y hace dos años contrajo matrimonio con un colombiano, Andrés Salcedo, de 33 años. Él es nacido en Montería, zona costeña y hace ocho años llegó a Argentina, y ya siente al país como su hogar. Este domingo verán a las selecciones de sus países enfrentarse en un duelo histórico y ante tan determinante hecho, el matrimonio decidió ver la final de una manera particular, y es que para no "mufarse", lo verán por separado: cada uno con amigos de sus respectivos países.

Romina Rodríguez dialogó con DIARIO HUARPE y contó que a lo largo de la Copa América, ambos apoyaron a los dos equipos, tanto el colombiano como el argentino, pero "porque no se habían juntado... hasta ahora". "Para la final, cada uno lo verá por su lado, habrá guerra”, comentó entre risas la mujer. La decisión de verlo por separado se debe también a que Andrés verá la final con todos sus amigos colombianos y Romina no quiere ser la única argentina en ese momento, por lo que lo verá con sus amigas.

Rodriguez y Salceso en el estadio de la Plata en la Copa Mundial de la sub 20 en el 2023.

Romina comentó que están a pura jodas y "bolaceos" por la gran final este domingo. Es que, tras finalizar el partido de la semifinal donde Colombia venció a Uruguay, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde Andrés le comentó algo gracioso. "Hice una publicación de un video de nuestro casamiento donde él sale con la bandera argentina y yo con la colombiana y comentó que 'Que sea lo que Dios quiera, que gane Colombia o pierda Argentina'”, lo contó riendo.

La división futbolera no es solo de selecciones, ya que, según contó, "yo soy de Boca y Andrés es de River, incluso desde que era chiquito". En este sentido, la sanjuanina comentó que su marido es superfutbolero. "Le gusta mucho el fútbol, se involucra tanto que sufre mucho también. Entonces sé que si pierde Colombia le puede llegar afectar más a él de lo que puede afectar a mí si pierde Argentina”.

A la hora de elegir a sus jugadores favoritos por selección, el hombre es fanático de Miguel Ángel Borja y James Rodríguez y ella, del Dibu Martínez, Lionel Messi y Ángel "Fideo" Di María.

Esta no será la primera vez que Argentina y Colombia se enfrenten, y la anécdota que más recuerda Romina es la de la Copa América 2021, donde la Albiceleste dejó afuera por penales al combinado cafetero en semifinales. Ese día salió la famosa frase “Mira que te como hermano” del Dibu Martínez al colombiano Yerry Mina. “Él (por Andrés) se quedó con la bronca y dice que ahora viene la revancha. Dice que nos van a ganar, que es superior Colombia y que están jugando mejor”, expresó, pero retrucó enseguida y aseguró: "No sé qué pasará, pero la verdad es que ellos van a tener la suerte de jugar con los campeones del mundo. No queremos romperle el cora otra vez", dijo ironizando con una mueca pícara en el rostro.

La sanjuanina y el colombiano en la Torre Eiffel de París.

En la previa a la final de este domingo 14 de julio, Romina y Andrés vivirán el partido por separado, hinchando por su país, y el "problema" será a la vuelta: "Vamos a ver que pasará y si dormimos juntos en la casa, porque uno de los dos va a estar con bronca", finalizó diciendo entre risas la sanjuanina.

Cómo se conocieron

Romina y Andrés son médicos, se conocieron hace ocho años en un hospital donde ambos estaban haciendo su residencia. “Estudié en la Universidad Católica de Cuyo y me fui a Buenos Aires a hacer mi residencia y él es médico también, pero recibido en su país. Hace ocho años llegó a Argentina para especializarse en clínica médica y gastroenterología, y yo en referente de cirugía”. Sin embargo, cuando se conocieron, algo impactó entre ellos, y a los tres meses empezaron a salir y ya a los seis oficializaron su noviazgo.

Romina y Andrés en su viaje por Europa.

El casamiento en pleno mundial

Tras años de noviazgo, la pareja decidió dar el Si y se casaron, pero lo hicieron en un contexto importante para el país: el Mundial de fútbol de Qatar 2022. El 17 de diciembre fue la fecha elegida para casarse, lo hicieron en San Juan, fue un día antes de la histórica final de Argentina ante Francia.

Romina y Andrés en su casamiento.

Como Colombia no clasificó, Andrés vivió todo lo del mundial "como si fuese 100% argentino en ese momento. En el casamiento ya comenzamos a alentar y fue un momento muy emotivo para mi familia que no se lo esperaba que los colombianos se prendieran. Estaban todos con la bandera y camiseta argentina”.