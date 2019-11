Bilardo se emocionó al ver fotos de su estatua en Estudiantes contó su hermano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La estatua que Estudiantes presentó de Carlos Bilardo en la inauguración de su nuevo estadio generó muchas repercusiones y el ex entrenador campeón del mundo con Argentina ya conoce de su existencia y vio fotos en el centro donde está en rehabilitación.



Jorge Bilardo, su hermano, comentó que "algo sabía que le iban a realizar un homenaje pero no tenía detalles y me sorprendió cuando la vi en el estadio. Fue muy lindo momento, más el cariño de la gente. Se lo agradecí a Sebastián (Verón)".



En diálogo con radio de La Plata agregó que "la imagen y el color del traje está inspirado en una etapa de la selección. A Carlos le conté, le mostré fotos y no dijo mucho pero se le llenaron los ojos de lágrimas".



"El homenaje que le hicieron está muy bien. Estudiantes tiene mucha gente importante en su historia y si se le ponía el nombre a una tribuna o al estadio se quedaba mal con otra gente. Estuvo bárbaro lo que hicieron", añadió Jorge Bilardo.



Más adelante, destacó: "la podrían poner al lado del banco, así la gente no insulta. En algún momento lo queremos llevar, tal vez dentro de dos o tres partidos, el otro día hubiera sido muy fuerte para él y para todos".



En otro tramo de la entrevista resaltó que "la gente siempre le muestra mucho cariño. (Alberto) Poletti, (Miguel) Lemme y varios muchachos de la selección van todas las semanas".



Por último, contó que el presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón, su padre, Juan Ramón Verón, y Eduardo "Bocha" Flores organizaban una visita para ir a verlo en los próximos días.