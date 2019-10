Biró ratificó el paro de 48 horas de pilotos desde medianoche a excepción que haya acuerdo

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, ratificó hoy el paro general nacional de 48 horas a partir de esta medianoche en demanda de "un inmediato acuerdo paritario" y de "una mejora del 24 por ciento promedio de las remuneraciones, que están congeladas desde marzo último". Biró, integrante de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), indicó esta tarde poco antes de ingresar al Ministerio de Trabajo a un último encuentro de conciliación, que "el paro está ratificado y se realizará desde la 0 hora si no hay un acuerdo salarial". "No es aplicable la conciliación obligatoria y ya se señaló luego del encuentro de ayer en Trabajo, porque los gremios fueron conciliados durante 20 días hábiles en marzo último. Si el gobierno insiste en la instrumentación de esa disposición, las organizaciones sindicales lo denunciarán penalmente ante la justicia", puntualizó el dirigente. Biró, quien fue acompañado a Trabajo por los referentes de la Unión Argentina de Líneas Aéreas (UALA) ante una convocatoria del secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, dijo que "los ciudadanos son rehenes del gobierno y no de los gremios, porque el Ejecutivo está convencido que empujar al conflicto le conviene en lo político". "Los sindicatos exigen que el gobierno termine de hacer política y que deje de empujar a un conflicto que los dirigentes gremiales no desean ni quieren. Los funcionarios son los únicos que creen que la situación les conviene a nivel político. Debe haber un acuerdo convencional porque las paritarias en el país son libres", puntualizó Biró. Esta mañana, los representantes de los dos gremios de pilotos se reunieron en las oficinas del Grupo Aerolíneas Argentinas-Austral con sus directivos y, luego de varias horas de negociaciones, tampoco lograron alcanzar un acuerdo de mejora salarial. Ante esa realidad, Fernández Aparicio convocó a los dirigentes a Trabajo, en un último intento para evitar la huelga general nacional que comenzará a las 0 del sábado.