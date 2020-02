Boca ganó un sufrido partido ante Talleres de Córdoba en el Mario Kempes y es único escolta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Boca Juniors superó esta noche por un ajustado 2 a 1 a Talleres, de Córdoba, en encuentro válido por la 18va fecha de la Superliga Argentina de Fútbol disputado en el estadio Mario Alberto Kempes y es el único escolta de River Plate.



El colombiano Sebastián Villa abrió el marcador para el ‘xeneize’ a los 13 minutos de juego, amplió Carlos Tévez a los 18m. del complemento y el ingresado Diego Valoyes descontó para el local a los 35m. de esa segunda etapa.



Los dirigidos por Miguel Ángel Russo lograron sumar de a tres por primera vez desde la llegada del entrenador, y con 33 puntos son escoltas de River (36), que venció más temprano a Central Córdoba de Santiago del Estero.



Además Boca volvió a ganarle a Talleres en Córdoba después de 29 años, ya que la última vez se registró en 1991.



Los cordobeses sufren con esta su segunda caída en fila y quedaron en la 16ta colocación con 24 unidades.



Comenzó mejor el conjunto visitante, con un incisivo Villa que inquietó por la izquierda desde el inicio y contaba con el manejo acertado de Guillermo ‘Pol’ Fernández, aunque sin conexión con los delanteros Carlos Tévez y Franco Soldano.



Parecía salir del asedio Talleres con la voluntad de Jonathan Menéndez como principal arma de ataque, y fue por intermedio del delantero que tuvo la primera opción de gol con un remate que salió desviado por el palo derecho de Marcos Díaz.



Llegó el primer córner para la ‘T’, pero Díaz captó el centro desde la derecha de su arco y salió rápido para un contra encabezada por Eduardo Salvio, que encaró a una mal parada defensa ‘albiazul’ y habilitó a Villa con un pase entre líneas, el colombiano con tranquilidad dominó el balón y remató junto al palo izquierdo de Guido Herrera que no pudo evitar la apertura del marcador.



Con el 1-0 a favor, Boca manejó los tiempos del partido en el resto de la primera mitad, con un muy buen trabajo de Salvio y algunas apariciones de Tévez hasta tuvo chances de aumentar la ventaja, pero no concluyó bien un par de ocasiones que dispuso.



Salió mejor la ‘T’ en el complemento, se acomodó en el campo y llevó el juego al campo rival, pero el ‘xeneize’ con espacios amenazaba con liquidar el partido de contra, y en una de esas acciones tuvo una clara cuando Tévez tocó un pase atrás y Nahuel Tenaglia cerró con lo justo haciendo pegar la pelota en el palo de su propio arco.



Hasta que volvió a salir rápido Boca desde Díaz, en esta oportunidad fue Villa el que aguantó el balón cerca del área de los locales y habilitó a Tévez, que dominó sin oposición en el punto del penal y definió con un remate bajo para poner el 2-0 y darle tranquilidad a su equipo.



Lo tuvo el brasilero Gilherme Parede, que debutó hoy en el conjunto local, pero Díaz tapó bien parado el remate y evitó el descuento, que llegó a los 35 minutos con el tanto del ingresado Valoyes, quien definió de cabeza tras un rebote en el área de Boca.



Lo perdió Villa en una contra cuando esperaba sin marca Tévez para liquidar el juego, y Talleres tuvo también algunas chances para lograr la igualdad, pero no estuvo fino en la definición en los últimos minutos, que tuvieron algunos fallos de Fernando Rapallini muy cuestionados por los locales.



El conjunto de Russo espera el próximo sábado en la ‘Bombonera’ a Atlético Tucumán, mientras que la ‘T’ será visitante ante Arsenal de Sarandí.







-Síntesis-







Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Enzo Díaz; Ignacio Méndez, José Mauri y Dayro Moreno; Franco Fragapane y Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina.



Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Jorman Campuzano; Sebastián Villa, Franco Soldano y Carlos Tévez. DT: Miguel Ángel Russo.







Gol en el primer tiempo: 13m. Villa (B).



Goles en el segundo tiempo: 18m. Tévez (B); 35m. Valoyes (T).



Cambios en el segundo tiempo: 10m. Gilherme Parede por Godoy (T); 15m. Agustín Ovando por Salvio (B); 21m. Martín Payero por Méndez (T); 29m. Iván Marcone por Campuzzano (B); 33m. Diego Valoyes por Menéndez (T) y 38m. Gastón Ávila por Fabra (B).



Amonestados: Tenaglia, Gandolfi, Menéndez y Moreno (T). Campuzano (BJ).







Árbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).