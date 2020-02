Boca visitará a Talleres en busca de tres puntos claves

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Boca, que hilvanó una serie de tres presentaciones sin éxitos y cedió el primer puesto, visitará mañana al irregular Talleres de Córdoba, en un partido válido por la fecha 18 de la Superliga que es clave puesto que necesita ganarlo para no perderle pisada a River en la recta final del campeonato.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.45 en el estadio Mario Kempes, de Córdoba, con hinchas de ambos equipos, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por la señal de cable TNT Sports.



Boca tiene 30 puntos en la Superliga, está a tres de River (33) y no gana desde el 24 de noviembre cuando superó a Unión de Santa Fe por 2-0, luego empató con Argentinos Juniors (1-1), perdió con Central (1-0), bajo la conducción del DT Gustavo Alfaro, y en el reinicio con Miguel Angel Russo como entrenador igualó en el clásico frente a Independiente (0-0), eso lo alejó de la cima.



Su rival, Talleres, tiene 24 puntos y la semana pasada fue goleado por Defensa y Justicia por 4-1 en Florencio Varela.



En Boca, Russo sabe que los tiempos se aceleran y los plazos son cortos, de manera que la misión en Córdoba es mejorar el funcionamiento que adolece de generación de juego, y lograr una victoria que le permita sumar confianza en el nuevo proceso, aunque no tendrá una tarea sencilla ante un rival que en Córdoba históricamente lo complicó, de hecho no gana en "La Docta" desde hace más de 28 años, más precisamente desde el 21 de diciembre de 1991 cuando se impuso por 1-0 con un gol de Ariel Boldrini.



Russo deberá modificar la formación que igualó con Independiente, en dos casos por obligación, ya que Carlos Izquierdoz fue expulsado y Mauro Zárate se desgarró, y también porque ensayó distintas variantes, como el ingreso del colombiano Sebastián Villa por Eduardo "Toto" Salvio.



En la defensa ingresará el paraguayo Junior Alonso por Izquierdoz y en ataque Franco Soldano por Zárate, mientras que no está definido si jugará Salvio o el colombiano Villa, lo seguro es que estará el capitán Carlos Tevez y también el juvenil Agustín Obando.



Talleres, por su parte, también hará variantes, ya que ingresarán Juan Méndez por el suspendido Andrés Cubas, Javier Gandolfi por Renzo Paparelli y Enzo Díaz por Diego Valoyes.



El equipo cordobés desea recomponer su imagen tras el la goleada que sufrió en Florencio Varela e intentará atacar a Boca, que con Russo juega con un único mediocampista de contención, el colombiano Campuzano, muy distinto al esquema conservador del anterior DT Alfaro.



Boca precisa de Tevez, y también del regresado "Pol" Fernández en la generacioń de juego, y necesita también que el colombiano Villa concrete lo que insinúa y que Soldano comience a anotar en la red adversaria, esta vez en su puesto de centrodelantero y no como medicampista por la derecha como fue mal utilizado en el proceso anterior.



En el banco de suplentes estará por primera vez el promisorio marcador central Gastón Avila, adquirido el año pasado a Rosario Central.



El historial entre ambos favorece a Boca con 21 victorias en 51 partidos, contra 12 de Talleres y 18 empates.



Boca volverá a enfrentar a Talleres en Córdoba después de más de 16 años, desde el 4 de octubre de 2003, cuando empató 1-1 (gol de Rolando Schiavi, de tiro penal), y luego desde que la "T" regresó a primera división en 2016 lo enfrentó siempre en Buenos Aires.







- Probables Formaciones -







Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar y Javier Gandolfi; Leonardo Godoy, Juan Méndez, Enzo Díaz y José Mauri; Franco Fragapane, Dayro Moreno y Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina.



Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio o Sebastián Villa, Guillermo "Pol" Fernández y Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.



Arbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Mario Kempes, de Córdoba.



Hora de inicio: 21.45.



TV: TNT Sports.