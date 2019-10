Boca vs River: dónde estará el VAR en la revancha

En La Bombonera se jugará la segunda semifinal del superclásico de Libertadores después del 2-0 del Millonario en el Monumental. En las últimas horas surgió un rumor respecto a la ubicación del VAR.

"La cabina va a estar en la cancha y la seguridad está garantizada”, afirmó Wilson Seneme en diálogo con radio Continental y deseó: “Ojalá no pase nada. Lo único que queremos es que los jugadores jueguen al fútbol".

“Ojalá no tenga que utilizarse el VAR en ninguna de las semifinales”, destacó el Presidente de la Comisión de Árbitros de Conmebol y afirmó que “publicar los audios es darle transparencia a su uso y cuidar a los árbitros".

El partido tendrá la particularidad de que jueces argentinos (Mauro Vigliano, Fernando Rapallini y Hernán Maidana) estarán al mando de las repeticiones y Seneme se preguntó: "¿Sería justo para Boca o River no tener al mejor árbitro de VAR de Sudamérica?". Y agregó: "Los que se vienen son los dos partidos más importantes del año, no sería justo tener designados quienes no son los mejores".

"No recibimos ningún pedido de ningún dirigente para las designaciones", manifestó Senema y explicó que "en las cámaras lentas se muestran los puntos de contacto, la intensidad se muestran con cámara normal".

"Siempre va a haber errores en el VAR porque los que están detrás de eso son seres humanos. Es imposible que un árbitro no tenga errores en su carrera o antecedentes con tal o cuál equipo, tendríamos que traer un técnico extranjero sino. No tengo ningún miedo de decir que todos los que han sido designados para el Boca-River están absolutamente preparados", concluyó.