Boca y Argentinos empataron 0-0 en el partido de ida de las semifinales

Boca y Argentinos Juniors igualaron 0-0 en La Paternal, por el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Superliga. El "Xeneize" contó con mejores oportunidades para abrir el marcador, con Carlos Tevez como lanzador. Pero la falta de pericia en la definición y el buen rendimiento del arquero Lucas chaves privaron al conjunto que dirige Gustavo Alfaro de un mejor resultado. El "Bicho", que exhibió mucha entrega, complicó con la presión.

La serie se definirá el próximo domingo desde las 18.45 en la Bombonera. Otro empate 0-0 llevará la llave a los penales. Una igualdad con goles favorecerá a Argentinos. El vencedor jugará la final el domingo 2 de junio en Córdoba, frente al ganador del cruce entre Tigre y Atlético Tucumán (el primer partido lo ganó el "Matador" por 5 a 0).

Alfaro pensó el partido con Carlos Tevez suelto, como armador de juego, pero sin posición fija, para no brindarle referencia a la presión de Argentinos. La estrategia resultó positiva en el primer tiempo. A pesar del pressing del "Bicho", con la proyección de los laterales y la movilidad de Pavón y Benedetto, en los primeros 20 minutos logró armar combinaciones interesantes y generar situaciones de gol, como el remate de Benedetto por encima del travesaño a los dos minutos o el cabezazo fallido de Tevez.

Pero, con el correr de los minutos, la asfixia del local sobre Marcone y Nandez comenzó a surtir efecto. Los conducidos por Diego Dabove comenzaron a recuperar la pelota en campo contrario y, por insistencia, merodeó el área de Andrada, que respondió en un par de pelotas paradas cerradas.

En el contexto de un encuentro que continuó siendo chato, la presión ejercida por los dos equipos generó imprecisiones de los dos lados, que provocaron que el juego se hiciera cortado y, al miemos tiempo, le abrieron las puertas a algunas transiciones rápidas que pudieron terminar en gol.

Tevez (el jugador más claro de la visita) puso dos asistencias de enganche en la segunda parte: a los 3′ a Pavón, a los 33, a Villa. en ambas ocasiones ganó el arrojado arquero Lucas Chaves. Argentinos también pudo marcar con la arremetida de Spinelli que se marchó ancha.

Boca apostó a buscar la victoria con el ingreso de Mauro Zárate por Obando y de Villa por un errático Pavón. Pero Benedetto siguió apagado y los arrestos individuales (hubo un pequeño cortocircuito entre Tevez y Zárate porque el ex Vélez no le pasó la pelota), no alcanzaron para romper el cero.