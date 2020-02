Bolivia debe recupera su democracia para garantizarla en la región

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Bolivia Evo Morales aseguró que la situación actual de Bolivia, gobernada por un gobierno al que considera de facto, pone en riesgo a las democracias de la región.



"Bolivia es el corazón de Sudamérica y de alguna manera incide en las políticas de los países vecinos", explicó. "Nosotros quisiéramos recibir el respaldo de estos países, recuperar la democracia y de esta manera garantizar la democracia para ellos y también a nivel continental", agregó.



En esta línea, Morales aseguró que "después del golpe, intentaron repetir el estilo de Bolivia en Nicaragua y Venezuela, pero no pudieron", porque no contaron con el aporte de las Fuerzas Armadas.



La pérdida del respaldo de las Fuerzas de Seguridad y la "sugerencia" del Ejército para que renunciara fueron determinantes en su decisión de renunciar el 10 de noviembre del año pasado.



"Lo digo otra vez, mucho depende de las instituciones armadas o uniformadas, como la Policía o las Fuerzas Armadas. Esperamos que esto que pasó pueda permitir hacer una profunda reflexión sobre nuestras instituciones", señaló.