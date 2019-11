Bolsonaro anunció que no asistirá a la asunción de Alberto Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que no asistirá a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández como presidente de la Argentina el próximo 10 de diciembre. "No voy. Decidido", dijo a periodistas.

Reiteró que quería la reelección del actual jefe de Estado, Mauricio Macri. Indicó que no impondrá “represalias” al país vecino y que espera que el nuevo gobierno kirchnerista continúe la política con Brasil. Bolsonaro se refirió a la Argentina mientras defendía la reforma previsional aprobada por el Congreso brasileño el mes pasado y dijo que no habría nuevas oportunidades para salvar la economía de su país si no se aprobaba.

“Miren a Argentina en su complicada situación, nuestro hermano del Sur. Ruego a Dios que todo vaya bien allí. Animé por el otro, ¿verdad? Una vez que Fernández ganó, sigamos adelante. No hay represalias de mi parte y espero que continúen haciendo una política con nosotros similar a la que Macri ha hecho hasta ahora", añadió en diálogo con la prensa.