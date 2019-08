Bolsonaro rechazó la ayuda del G7 para combatir los incendios en el Amazonas

Desde el Gobierno de Brasil rechazaron la ayuda del G7 para combatir los incendios en la selva amazónica ya que, la situación está “bajo control”, aseguró el jefe del gabinete de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni.

"Macron no logra siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es un patrimonio de la humanidad y ¿qué pretende enseñarle a nuestro país?", desafió Lorenzoni haciendo referencia al incendio en Notre-Dame.

En el último fin de semana se registraron 1.113 nuevos incendios y en lo que va de año la cifra alcanzó los 80.626 en todo Brasil, un 78% más que en el mismo periodo de 2018, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).

Pero el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, la situación "está bajo control" y por ahora solo "preocupa un poco" el fuego reportado en los estados de Acre, Rondonia y Pará.

"Se ha exagerado un poco de que la situación está fuera de control, no lo está. Tuvimos picos de incendios mucho mayores en otros años", dijo Azevedo e Silva.

El lunes hubo dos aviones cisterna Hércules C-130 que lanzaron miles de litros de agua en las zonas incendiadas de Rondonia. Azevedo e Silva indicó que el despliegue de más de 2.500 militares, cientos de vehículos y decenas de aeronaves han ayudado a aplacar los incendios y que los focos ígneos han disminuido. Esto también fue por las lluvias en el oeste de la Amazonía.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que su gobierno está abierto a recibir la ayuda internacional para combatir los incendios forestales que continúan en el este del país y anunció la suspensión de la campaña electoral para su reelección, a menos de dos meses de los comicios generales.

"Por medios de comunicación me informé que Argentina quiere cooperar, totalmente abierto. Nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria, espontánea, aunque no me comunique con el presidente Macri", dijo Morales.