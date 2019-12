Bolsonaro revela que persona de su confianza pudo haber instigado atentado en su contra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reveló hoy que una persona que integraba su círculo íntimo pudo haber sido la autora intelectual del atentado a cuchillo que sufrió en septiembre de 2018, durante la campaña electoral que lo llevó a ganar las elecciones.



Lo hizo durante una larga entrevista con la revista Veja, en la cual abrió la posibilidad de disputar su reelección en 2022 con el ex juez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, una fórmula a la que calificó de "imbatible" en las urnas.



Pero la revelación de Bolsonaro fue que el atentado que sufrió el 6 de septiembre de 2018 en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, pudo haber partido de su entonces círculo íntimo.



Por el ataque está detenido el ayudante de albañil Adelio Bispo de Oliveira, declarado inimputable por problemas psiquiátricos.



"Mi sentimiento es que este atentado tuvo la mano de la izquierda en un 70%, 20% de quien estaba a mi lado y otro 10% de otros intereses. Había una persona a mi lado que quería ser vice y bombardeaba a todas las que yo invitaba para ese cargo antes de la campaña", dijo Bolsonaro.



El presidente dijo que esa persona de la cual sospecha, a la que no identificó, iba a ser designada candidata a vicepresidente, pero a horas del cierre de la inscripción de listas aceptó la oferta el general retirado Hamilton Mourao.



"Si Mourao no atendía el teléfono, esa persona iba a ser vice. Después de eso, pasé a valer millones acostado", comentó Bolsonaro, que rechazó el informe de la Policía Federal, a cargo del ministerio de Moro, que indica que no hubo un instigador del atentado.



El ataque hizo que Bolsonaro subiera en las encuestas y se ausentara de todos los debates de la primera vuelta electoral, lo cual según los analistas lo benefició frente a la discusión de proyectos económicos para su gestión.



En la misma entrevista con Veja, la revista más influyente del país, abrió la posibilidad de tener a Moro de vice, en medio de rumores de que el presidente le quiere recortar poder y funciones a su ministro más popular, con 53% de aprobación contra el 30% del presidente, según Datafolha.



"Nosotros somos 01 y 02. Hay que ver si él quiere, no hablé del tema con él porque además es temprano para discutir eso, causa celos, estaría dando la sensación de no estar contento con Mourao", dijo Bolsonaro.



Según Bolsonaro, Moro llegó al Poder Ejecutivo "sin vivencia política" pensando que llegar a la presidencia era poder hacer las cosas directamente.



"Ahora conoce la realidad, sería una fórmula imbatible", dijo el mandatario.