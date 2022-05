¡Bomba! La estrella de UFC que desafió a Conor McGregor para su regreso

Esperando por la vuelta de Conor McGregor, otra estrella de UFC lo mencionó en estas horas y se viralizó. Se trata del luchador de orígenes cubanos que dice ser el rey de Miami, Jorge Masvidal. Este último habló con ESPN, dejando en claro que regresará a la competición y que no piensa en el retiro luego de dos duras derrotas. "Gamebred" destacó que tiene un nombre en mente para lo que viene.

En esa entrevista, Jorge Masvidal afirmó que piensa en Conor McGregor como un buen rival para su regreso al octágono, pero no cree que "The Notorious" acepte enfrentarlo. Siendo así, indicó que el irlandés "es falso" y sabe que, si se cruzan en algún combate, no piensa en otra cosa que destrozar al británico. "Voy a dar todo dentro de mí para asesinarlo", fue lo que le refutó al citado medio.

Por otro lado, sin guardarse nada, Masvidal continuó con sus contundentes palabras contra el irlandés. En ese momento, hizo más fuerza sobre su desafío, dejando en claro que no dudará en noquear a "The Notorious" en la jaula más importante del mundo. "Si quiere hacerlo, le rompo la cara, si no lo quiere hacer, que venga el próximo", le resumió el cubano, empezando una nueva y posible novela.

¿Cuándo vuelve Conor McGregor?

En el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, Conor McGregor dialogó unos segundos con Sky Sports Boxing, afirmando que su recuperación va muy bien y que ya estaría listo para comenzar a patear. Claro, el exdoble campeón de UFC se fracturó la pierna y está en la última parte de su recuperación. Por eso, continuó diciendo que en los próximos días se someterá a un TAC y luego verá cuándo puede volver.

"El cuerpo va bien. Estoy aquí con todo mi equipo, voy a disfrutar del Gran Premio de Mónaco y después vamos a subir el entrenamiento un poco, poco a poco. Ahora debería poder patear. En los próximos días me harán otro TAC y entonces podré patear. Una vez que pueda patear y luchar, no tardaré en volver. El boxeo es mi primer amor en los deportes de combate. Me lo pasé muy bien la última vez que estuve ahí boxeando. Obviamente, mi regreso será dentro del octágono para la UFC y las artes marciales mixtas. Esa historia está lejos de terminar. De hecho, esa historia se está escribiendo, es solo el principio, así que ahí es donde haré mi regreso", afirmó el irlandés.