¡Bomba! Los planes de Roger Federer tras retirarse del tenis

Luego de dar a conocer su retiro del tenis profesional, Roger Federer rompió el silencio por primera vez. Tras entregar un discurso que conmocionó al mundo entero, el reconocido atleta volvió a quedar en boca de todos por sus últimas declaraciones. El suizo habló con la Radio Televisión Suiza (RTS), donde justamente se enfocó en lo que puede venir para él en los próximos meses.

“No sé exactamente cómo será mi futuro, pero no quiero alejarme completamente de un deporte que me ha dado todo”, fue lo que resaltó Roger Federer, luego de arribar este martes a Londres para disputar la Laver Cup, su última competición oficial. Sentí al comienzo del verano que mi progreso no era bueno, que mi rodilla no me dejaba en paz. En Wimbledon, todavía creía en eso, pensé que aún podía (continuar)", añadió.

Luego, el suizo informó: "Entonces obtuve una tomografía computarizada que no fue excelente y no hubo más progreso. A los pocos días, pensé que había terminado. Honestamente, ya no quería. Ese día no fue fácil, estaba muy conmovido. En el momento del anuncio, fueron más mis padres y Mirka los que se vieron afectados, yo estaba un poco más relajado. Después tuve una o dos lágrimas, pero estoy feliz y contento de haber dado el paso".

Roger Federer, en la cima

"Estoy muy aliviado y feliz de haber tenido la carrera que tuve”, aportó Roger. En cuanto a su futuro inmediato, el mítico deportista aprovechó para sostener que su gran objetivo es poder realizar una especie de partido despedida. Allí, estaría acompañado por grandes estrellas, aunque no dio nombres: “Me gustaría organizar una exhibición con los jugadores de mi elección, y espero hacerlo en los próximos seis meses”.

Dialogando con la prensa, cuando tuvo que elegir cuáles fueron los mejores títulos que ha obtenido en su extraordinaria carrera, Roger Federer mencionó: “Fueron muchos. El regreso a Australia en 2017 (victoria en 5 sets en la final ante Rafael Nadal), Roland-Garros 2009 (triunfo en la final ante Robin Söderling), el primer Wimbledon, la victoria ante Pete Sampras en 2001 (en 5 sets) que fue irreal”.