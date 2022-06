¡Bombazo! El posible nuevo destino de Neymar

Los próximos pasos de Neymar podrían ser en otro gigante del Viejo Continente, revolucionando las cosas. El astro brasileño que milita en el París Saint-Germain podría tener sus días contados en Francia, por lo que son varios los interesados en poder contar con sus servicios. Siendo de esa manera, en estas horas revelaron el interés de dos elencos de Europa, aunque nada está cerrado aún.

“No podemos hablar de esos temas en los medios, unos vendrán y otros se irán, pero son negociaciones privadas”, fue lo que indicó hace pocas horas el dueño del PSG. Dialogando con diversos medios de comunicación, Nasser Al-Khelaïfi fue consultado sobre Neymar en el diario Sport, a quienes les dejó algunas frases interesantes. No obstante, por el momento, su apellido figura en la lista de transferibles.

Teniendo en cuenta la última información de Sport, una institución que sigue muy de cerca lo que ocurre con el brasileño en PSG es justamente la Juventus. Por pedido de Massimiliano Allegri, este hipotético fichaje sería nada menos que para mejorar el nivel de la plantilla con la que contará para el próximo semestre. ¿Llegarán a un acuerdo? Habrá que esperar para saber si todo termina como los italianos esperan.

¿Barcelona puja por Neymar?

Como si eso fuera poco, otro que también sueña con tener al sudamericano en sus líneas es el Presidente del FC Barcelona. "¿A quién no le gusta Neymar? Es un jugador excepcional. Tiene contrato con el PSG, le quedan cuatro o cinco años. Estos jugadores que han firmado por clubes como el PSG, han firmado casi su esclavitud por dinero", fue lo que dijo Joan Laporta en diálogo con L’Esportiu, de Cataluña.

Ingresando en las chances que existen sobre ver en un futuro Messi y Neymar juntos con la camiseta Blaugrana, Laporta fue contundente al decir: "Si un día quieren volver, tendría que ser gratis (libres) y que antes los técnicos dieran el visto bueno si puede encajar o no en el nuevo proyecto. Como jugadores, los dos me gustan muchísimo". Claro, la situación económica del Culé no es la mejor.