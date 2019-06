Bomberos encontraron cachorros y piden que los adopten

Hace unos días los Bomberos Voluntarios de Caucete estaban realizando una recorrida de prevención cuando hallaron varios perros recién nacidos que los habían dejado tirados en el costado de calle Juan José Bustos.

No lo dudaron y los recogieron de forma inmediata, los llevaron hasta el cuartel para darles cariño y amor. No obstante, no pueden tenerlos allí tantos días debido a que en ocasiones no podrán cuidarlos. Es por esto que los ofrecen en adopción.

“De estos 6 cachorros nos tenemos que encargar nosotros de que no se mueran porque hay que alimentarlos ya que no tienen a su mamá y además está haciendo frío”, contaron.

Agregaron: “Pedimos la colaboración de todos nuestros vecinos en adoptarlos ya que en el cuartel no podemos tenerlos. Necesitamos que nos ayuden a buscarles un hogar urgente”, pidieron a través de Facebook. Los interesados pueden comunicarse al 4963106.