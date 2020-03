Bomberos recorrieron las calles pidiéndoles a los sanjuaninos que se queden en sus casas

Los Bomberos Voluntarios de la provincia de San Juan salieron anoche desde su sede en calle Benavidez y Cipolletti a concientizar a los sanjuaninos para que se queden en sus casas para prevenir el coronavirus.

“Por favor, los Bomberos Voluntarios solicitan a la comunidad estar en sus casas, evite estar en lugares con concentración de personas, por su seguridad y su salud, colabore, estamos en emergencia sanitaria”, es el mensaje que se escuchaba a través de los parlantes.

En el país el aislamiento aún no es obligatorio pero si recomendaron a los grupos de riesgo y a los niños que traten de no salir de sus casas y de no concurrir espacios con grandes cantidades de personas.

Entre las medidas que tomaron también está la suspensión hasta el 31 de marzo de las actividades que requieran reuniones presenciales de personal entre jurisdicciones del territorio provincial, actividades de capacitación y traslados.