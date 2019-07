Bomberos voluntarios de Caucete rehenes de la crisis: sin dinero para combustible

Ser Bombero Voluntario no es para cualquier ser humano. Es una elección y hasta un estilo de vida. Estar al servicio de los demás, poniendo en juego su propia vida, sin medir las consecuencias, actuando con coraje e impulso. Por este y muchos motivos más decimos que no es para cualquiera. Pero estas personas que hacen todo con amor y corazón, sin esperar nada a cambio, no la están pasando bien y ese don de servicio está quedando coartado. Es que los Bomberos Voluntarios de Caucete están siendo afectados por la crisis económica del país y no tienen combustible para las movilidades.

En un comunicado a través de las redes sociales, el cuerpo de Bomberos de aquel departamento expresó con dolor un comunicado para los vecinos en el que explica que las movilidades se encuentran detenidas y sin poder usarse ya que no tienen dinero para el combustible que necesitan.

MIRÁ TAMBIÉN La canasta alimenticia ya subió casi 60% en un año y se profundiza la pobreza y la indigencia

Pero esto no es todo ya que también contaron que la línea telefónica se encuentra interrumpida por falta de pago, por lo que están sin poder comunicarse o recibir requerimientos por esa vía.

“La situación económica nos supera y más de lo que hacemos no podemos hacer.... Nuestra vocación de servicio está disponible las 24hs del día para todos ustedes pero sin ayuda económica se nos hace imposible colaborar con todo el municipio. Esperamos que nos sepan entender”, cierra el comunicado.