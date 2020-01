Bong Joon Ho: "Los principios del capitalismo no pueden ser ignorados"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cineasta surcoreano Bong Joon Ho expresó que su película “Parasite” representa “las grietas inevitables que aparecen cuando dos clases se enfrentan en una sociedad cada vez más polarizada”.



Esperanzado en que su nuevo filme "le dé al público mucho en qué pensar”, el cineasta reflexionó sobre el contexto en el que desarrolla su arte durante una entrevista concedida a varios medios de prensa y a la que Télam tuvo acceso.



“Creo que una forma de retratar la continua polarización y desigualdad de nuestra sociedad es como una comedia triste. Vivimos en una era en la que el capitalismo es el orden reinante, y no tenemos otra alternativa, los principios del capitalismo no pueden ser ignorados”, manifestó.



La historia plasmada en "Parasite" relata las realidades de dos familias de distintas clases sociales y lo que ocurre luego de que el hijo mayor de la familia de pocos recursos es contratado como tutor de la hija mayor de la adinerada y agradable familia Park.



“En lo real, es poco probable que los caminos de familias como nuestros cuatro protagonistas desempleados y la familia Park se crucen. El único caso es en materia de empleo entre clases, como cuando alguien es contratado como tutor o trabajadora doméstica y se pueden acercar a sentir el aliento del otro”, mencionó el director al respecto.



Y, en la misma línea, remarcó que “a pesar de que no hay intención malévola en ninguno de los lados, se ven arrastrados a una situación en la que el más mínimo resbalón puede provocar fisuras y erupciones. Representa las grietas que aparecen cuando dos clases se enfrentan en la sociedad cada vez más polarizada de hoy”.



En otra mirada acerca del filme que el jueves llegará a cines argentinos, apuntó que "hay personas que esperan vivir en relación de coexistencia, pero eso no funciona, por lo que son empujados a una relación parasitaria. Por ello a mi película la pienso como una tragicomedia que representa el humor, el horror y la tristeza que surgen cuando uno quiere vivir una vida próspera, pero se topa con la realidad".



Respecto del género en el que se desenvuelve su más reciente creación, consignó que "es un drama humano, pero fuertemente imbuido de lo contemporáneo. Aunque la trama consiste en una serie de situaciones únicas y distintivas, es una historia que bien podría tener lugar en el mundo real. Se puede ver como un incidente que apareció en las noticias o en las redes sociales y ponerlo en el pantalla".



"En ese sentido, es un drama bastante realista, pero no me opondría si uno lo llamara un drama criminal, una comedia, un drama humano triste o un thriller horrible. Siempre hago todo lo posible para derribar las expectativas de los espectadores, y espero que 'Parasite' tenga éxito de esta manera", acotó.