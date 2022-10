Bono de $45.000 de ANSES: ¿quiénes lo cobran y cuándo?

En el día de ayer se confirmó finalmente que el bono que entregará el gobierno tras recaudar U$S 8.123.000.000 con el programa del dólar sojero será de $45.000 y se entregará en dos pagos. Lo comunicó Alberto Fernández en el acto por el día de la Lealtad y finalmente se conocieron los detalles del refuerzo que se entregará a los sectores más vulnerables de la Argentina tras la acelerada inflación.

Sergio Massa se reunió en el día de hoy con Fernanda Raverta para ultimar detalles del refuerzo que se pagará a través la Administración Nacional de la Seguridad Social. Por lo que se estima que la semana próxima se emita el comunicado oficial con requisitos y fechas de pago.

A pesar de que se creía que serían 3 pagos de $16.5000, el gobierno comunicó que finalmente serán dos pagos de $22.500 lo que recibirán los beneficiarios en el mes de noviembre y diciembre. A pesar de no estar confirmada el calendario de pago, tras la reunión del Ministro de Economía con la Directora de ANSES, se prevé que será una cuota en el mes de noviembre y la segunda en el mes de diciembre ya que el gobierno admitió querer entregar el bono antes de que finalice el año.

"Así como en su momento hicimos el IFE , ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados" Alberto Fernández

Quiénes cobraran el bono de $45.000

El gobierno confirmó que el sector que será beneficiario de este bono es el sector más vulnerable de la Argentina. Solo lo percibirán quienes no tengan trabajo, no sean beneficiarios de ningún plan de ANSES, no cobren AUH ni tengan seguro por desempleo. Es decir, que quienes recibirán lo que se asemeja a un IFE 5, serán adultos mayores sin ingresos.