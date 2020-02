Bordet abrirá sesiones ordinarias de Legislatura con mensaje para priorizar la búsqueda de consensos

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, inaugurará el sábado el 141 período de sesiones ordinarias de la Legislatura, con un mensaje en el que hará hincapié en los logros de su gestión, priorizará como objetivo la búsqueda de consensos y renovará su aspiración de impulsar reformas políticas, judiciales y previsionales.



El informe completo de gestión se trasladará por segunda vez al Centro Provincial de Convenciones de Paraná y se transmitirá en directo por las redes sociales gubernamentales.



Voceros cercanos al mandatario informaron que Bordet detallará los movimientos de las cuentas públicas, las obras realizadas y en ejecución, programas sociales y otras acciones de gobierno durante sus primeros cuatro años como gobernador.



Las obras provinciales y la "restricción económica y la quita de recursos" que afrontó Entre Ríos durante los cuatro años de gobierno del ex presidente Mauricio Macri también tendrá un espacio en su mensaje, dijeron las fuentes.



Objetivos y políticas serán los ejes del discurso de Bordet, quien fue reelecto el año pasado y se convirtió así en el gobernador entrerriano más votado desde el regreso a la democracia en 1983 y en el segundo de la historia de Entre Ríos, después de Felipe Texier, en 1951.



Al inaugurar las sesiones ordinarias, el gobernador dedicará parte de su discurso a la situación económica de la Caja de Jubilaciones, que ingresó en déficit demográfico y prestacional.



La Caja, que necesita tres aportantes por cada jubilado para poder pagar las jubilaciones y pensiones del 82 por ciento del salario provincial, tiene previsto un déficit de 13.500 millones de pesos, que representa el 11 por ciento del gasto público provincial para este año.



Según los voceros, Bordet no planteará una reforma jubilatoria sino un "debate para poder generar la sustentabilidad" del sistema jubilatorio.



En su discurso de asunción en diciembre pasado prometió impulsar proyectos para realizar "las reformas políticas y judiciales pendientes" y una ley de agrotóxicos que sea "tratada con responsabilidad y sobre la base del decreto" firmado por él mismo.



Esa norma, que modificó distancias mínimas para fumigar, recibió varios cuestionamientos judiciales, pero fue convalidado finalmente por el Superior Tribunal de Justicia.



Sobre la reforma judicial, Bordet buscará modificar los distintos códigos y poner "un límite para que los jueces no permanezcan eternos en el cargo y tengan la posibilidad de recambio", había dicho el mandatario en diciembre último.