Boric dijo tener dudas sobre el Túnel de Agua Negra y puso condiciones para la construcción

Gabriel Boric, Presidente de Chile, habló con un medio de Coquimbo sobre el proyecto del Túnel de Agua Negra y si bien dijo estar comprometido con la “integración”, puso condiciones y planteó dudas al respecto del proyecto como estaba. El mandatario chileno aseguró que está al tanto de la situación actual y que mantuvo conversaciones “con Alberto Fernández y Sergio Uñac” para poder avanzar.

El diagnóstico que hace el chileno no es de lo más positivo. Para él, el proyecto del túnel “está más que congelado en este momento”. Esto en referencia a que el gobierno de Sebastián Piñera, su predecesor, renunció al crédito otorgado del BID en el 2019, una maniobra que en Argentina se denunció porque echaba por tierra años de negociaciones y porque se hizo sin informarle a San Juan.

Pero para Boric la renuncia al préstamo no es el único condicionante del proyecto. Para el chileno hay todavía puntos para discutir al respecto y dijo que tiene “dudas sobre el proyecto original”, que incluía un túnel de 14km a través de la cordillera. “Yo he estado preguntando por qué se frenó y que me dicen es que es muy caro, pero además que podría generar un daño ambiental en el Valle del Erqui”, dijo el flamante mandatario.

Estas preocupaciones se las habría transmitido a Fernández, quien le habría dicho “no importa, lo entiendo y estamos dispuestos a cambiarlo, a correrlo por ejemplo 15km, pero queremos la integración entre San Juan y Coquimbo”. A esto, según relató el chileno, habría contestado que tiene la mejor disposición y que está dispuesto a empezar a trabajar, algo que ya habría hecho aunque con su propia impronta.

Es que Boric aseguró que tanto él como muchos de los chilenos de otras regiones están “hasta la coronilla con que desde Santiago nos impusieran proyectos de obras públicas sin conversación con las comunidades”. Por eso organizó una visita a las comunidades cercanas a Vicuña que se verán directamente afectadas por el paso.

“Estas son obras grandes, que generan mucho movimiento, pero tampoco sé si hay mano de obra para la construcción, si ya tenemos problemas en el sector del turismo o la gastronomía”, analizó el presidente. Entre sus prioridades está que se compruuebe que no habrá daño ambiental y también el impacto en los habitantes cercanos. Dijo que durante su visita al Valle del Elqui espera “poder conversar con las comunidades, quiero escuchar la opinión de la gente sobre esto, qué opinan sobre estos mega proyectos, porque no es algo que se pueda imponer desde Santiago”.