Boris Johnson lanzó su campaña electoral comparando a Jeremy Corbyn con Stalin

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El primer ministro británico, Boris Johnson, inició hoy la campaña por las elecciones generales del 12 de diciembre, atacando a su rival de la oposición, el líder laborista Jeremy Corbyn, a quien comparó con el ruso Joseph Stalin por supuestamente demonizar a los ricos.



Johnson, que durante la jornada de hoy dará el puntapié formal de su campaña con un discurso en West Midlands, en el oeste de Inglaterra, lanzó el fuerte ataque contra su rival a través de una columna de opinión en el diario The Daily Telegraph donde lo comparó con el dictador soviético.



Desde ese medio el primer ministro afirmó que Corbyn demoniza a los multimillonarios de una manera nunca vista desde que el ex líder soviético persiguió a los terratenientes en la década de 1930.



Johnson señaló que el líder laborista perseguiría a los ricos con "un placer y una venganza nunca vistos desde Stalin" si gana las elecciones generales del 12 de diciembre y aseguró que el supuesto odio del líder laborista por los hacedores de riqueza “destruirá la base misma de la prosperidad de este país”.



Johnson criticó también el plan económico que propone el líder laborista, porque significaría la ruina para las empresas y para el país.



Según el líder “tory”, Corbyn terminará imponiendo impuestos a todos, “a las pensiones, a los negocios, a la herencia, a las propiedades, a los jardines".



Corbyn por su parte, recurrió a un mensaje de Twiter para desestimar los comentarios argumentando que son el tipo de "tonterías" con las que los sectores de mayores ingresos salen para evitar pagar un poco más de impuestos.



Al lanzar la campaña electoral, el líder laborista prometió trabajar para "una sociedad que funcione para todos y no solo para los multimillonarios".



Los partidos británicos comienzan oficialmente hoy la campaña por las elecciones generales del 12 de diciembre, con las que esperan resolver finalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



El primer ministro británico, Boris Johnson, pedirá formalmente hoy a la reina Isabel II la disolución del Parlamento para que comience oficialmente la campaña, según consignó la BBC.



Se espera que Johnson, arranque la campaña haciendo hincapié en el Brexit y promesas de inversión en el Sistema Nacional de Salud (NHS) y en Educación.



Mientras que Corbyn, se espera que prometa "un cambio real" si su partido gana una mayoría en las elecciones generales, ya que se compromete a ser un "tipo de primer ministro muy diferente".



El líder laborista también dará hoy un discurso en su ciudad natal de Telford exponiendo sus planes para el gobierno.