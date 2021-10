Borrar el dolor del cáncer de mama con tatuajes, la labor solidaria de Lily Monster

Vanesa Carrizo, conocida como Lily Monster, es una artista plástica, body painter y tatuadora referente en San Juan, reconocida por su compromiso con la superación del cáncer de mama. Desde hace años ayuda a mujeres que pasaron por una mastectomía a renovarse y comenzar nuevamente con tatuajes terapéuticos. En el mes de prevención de esta enfermedad, pasó por Yo Te Invito para contar su historia.

Al trabajar con clientas que habían superado el cáncer de mama, en 2015 se le ocurrió iniciar una campaña solidaria para acompañarlas. Comenzó a ofrecerles a las sobrevivientes de la enfermedad tatuajes gratuitos que tapen las cicatrices que les dejó el proceso de sanación.

Seis años pasaron desde aquel momento y la iniciativa no hizo más que consolidarse y crecer. A partir de 2017 la organización no gubernamental (ONG) Trazos de Luz, presidida por Lily, financia los insumos y trabajo para que ella pueda realizar tatuajes terapéuticos a supervivientes del cáncer de mama que no accedieron a la prótesis mamaria en cualquier momento del año.

Su labor de “artista solitaria”, como la define ella, llega a mujeres de todo el país que vienen a San Juan exclusivamente a tatuarse con ella. Lo disfruta porque sostiene que el tatuaje terapéutico es más humanitario, cercano a la realidad y una solución grande y esperanzadora. Le parece “maravilloso” dedicarse a eso.

Durante el proceso, Lily y la mujer que eligió tatuarse hacen un pacto implícito en el que ambas dejan el cáncer en otro plano. “Son situaciones emotivas con toda la carga que tiene que ver con la enfermedad. Pero no nos enfocamos en hablar específicamente en lo que han pasado con el cáncer, es un tema menor, porque que quieren es tratar de concretar”, dijo.

La artista también confesó que muchas sesiones terminaron en llantos por la carga emocional que, considera, es positiva y liberadora. “Para ellas es un inicio. Un comienzo diferente con algo artístico. Es algo supremo en el que borran todo lo que han pasado durante mucho tiempo como tratamiento. Con todo el dolor que significa. Es maravilloso, muy emotivo”. Con esas palabras intentó sintetizar momentos que significan cambios de vida.