Brandoni denunciado por gritarle "asesina" a Cristina Kirchner durante un acto de homenaje a Nisman

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El actor y ex diputado nacional Luis Brandoni fue denunciado hoy ante el juzgado federal número ocho a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi tras gritarle “asesina” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el acto en el que se conmemoró el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman.



El sábado pasado, una multitud se congregó en la Plaza Vaticano para homenajear a Nisman con la lectura de un documento, y cuando los organizadores reproducían el texto, nombraron a la ex presidenta, que fue reprobada por los concurrentes.



Mientras se producían esa situación, Brandoni fue captado por las cámaras de televisión mientras profería el grito de “asesina” hacia al ex jefa de Estado.



Según fuentes judiciales, el nombre del denunciante no se hizo público, pero se originó en la Oficina Central de Receptoría de Denuncias del Ministerio Publico Fiscal.



El ex juez federal Carlos Rozanski afirmó a través de las redes sociales que el actor, adherente a Juntos por el Cambio, debía ser denunciado por “instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia".