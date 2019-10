Brasil busca duplicar la llegada de turistas extranjeros y alcanzar los 12 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Brasil apunta a duplicar la llegada de turistas extranjeros, que se mantiene en seis millones desde hace una década, mediante nuevas medidas sobre visados y navegabilidad de cruceros, entre otras, dijo el presidente del Instituto Brasileño de Turismo, Gilson Machado Neto De visita en Buenos Aires con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2019), el funcionario dijo en una entrevista con Télam que se había reunido con los ministros de Turismo del Mercosur "para que ese organismo se abra a la legislación internacional para los cruceros". "Tratamos varios temas, como facilitar el visado a turistas de China e India, y crear una política que estimule el turismo social para las personas de la tercera edad". Tales temas se van a presentar en un documento durante la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur en noviembre próximo en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Machado Neto explicó que esto se traducirá en "descuentos en pasajes y en hospedaje", también para el acompañante, una política de estímulo que está vigente "en toda Europa, en Estados Unidos y en Canadá". "Son viajeros con recursos y tiempo, por lo que es importante estimular es facilitar ese turismo social en el Mercosur", apuntó al instar a que se aplique "lo más rápido posible". También se abordó la necesidad de facilitar el control de fronteras "que no trabe al turistas que viaja por carretera", uno de los temas que Brasil promociona para que se desarrolle este turismo, como lo viene haciendo con la Ruta 101, que va de sur a norte del país en doble carril. "Necesitamos facilitar el andar por el Mercosur, en avión, en crucero, en auto, como si fuéramos un sólo país, sin fronteras, porque eso va a estimular al turista extranjero para venir al continente", comentó. Además de ayudar a la expansión del turismo en el Mercosur, estas medidas permitirán a Brasil salir de un estancamiento en la llegada de turistas extranjeros que ya lleva una década. "Hoy tenemos en Brasil 6 millones de turistas y estamos atascado en ese número hace más de 10 años. Si yo pudiese convencer al congreso, en el corto espacio de tiempo duplicaría esa cifra", subrayó Machado Neto. Lo que debe resolver el congreso es la idea de Machado Neto de liberar la instalación de cluster (Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes) y resorts en Brasil. "Un cluster es un hotel con un mínimo de 3.000 camas, un centro de convenciones de gran tamaño; dos arenas para shows (como los arenas de Miami) para 4 mil personas sentadas, más de 150 lodges y restaurantes, un shopping center dentro también del cluster, y un casino", explicó. "Eso todavía no está permitido aún en Brasil, y si es permitido, ya hay varios inversores interesados, como un grupo enorme de La Vegas que invertirían 15 mil millones de dólares en el país", pero todavía hay un grupo de diputados evangélicos a los que hay que convencer de estos beneficios. Consideró en cambio más sencillo lograr el visado electrónico para turistas de China e India, como ya se hizo con Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón, un proyecto de Machado Neto cuando se desempeñaba como coordinador de gobierno en la implementación de visa electrónica. Confió en que el primer tema que se va a resolver es el de los cruceros, "que cuando hoy llegan a Brasil tienen que contar con el 25% de brasileños y seguir la regla de la ley de trabajo del país y no la internacional", aseguró.