Brexit: cronología del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Después de cuatro años y medio de debate, votaciones fallidas, prórrogas, elecciones anticipadas y con un escenario mundial diferente al de aquel 23 de junio de 2016 en el que los británicos se pronunciaron a favor de abandonar la Unión Europea, el largo proceso del Brexit llegó a su fin.



La idea de abandonar el bloque regional -que tiene un antecedente en 1975- empezó dibujarse en 2012, al calor de la crisis del euro y las medidas de austeridad adoptadas por los líderes europeos para afrontarla.



En 2012, el por entonces primer ministro británico, el conservador David Cameron, rechazó participar del Pacto Fiscal Europeo y se enfrentó a las críticas de sus rivales laboristas, que lo acusaban de querer quedarse afuera de la mesa de decisiones.



Entre tanto, el euroescéptico UKIP, ganaba importancia y se convertía en la voz principal de los nuevos debates de una Europa que comenzaba a sentir la presión de la crisis migratoria.



Su inesperado avance en las elecciones europeas de 2014, cuando se impuso a todos los partidos británicos, corrió el eje de la discusión pública.



Con este antecedente, la campaña para las elecciones legislativas británicas de 2015 estuvo centrada en resaltar los beneficios o daños de más o menos Europa; una ola que Cameron supo surfear con la promesa de convocar un referéndum sobre la permanencia, sí lograba renovar su mandato.



En junio de 2016, la opción a favor de abandonar la Unión Europea se imponía contra todo pronóstico y Cameron renunciaba para dar paso a que otra persona dirija las negociaciones del inesperado suceso.



Theresa May fue elegida por sus correligionarios conservadores, después de que el actual primer ministro, Boris Johnson, que parecía aspirar a la primera banca, se bajara de la carrera por la sucesión.



El 29 de marzo de 2017, May invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el paso formal que da inicio a un proceso de dos años para una separación ordenada.



May avisó que el Brexit se produciría el 29 de marzo de 2019 y se comprometió a pagar la factura de 45.000 millones de euros por salir, a garantizar los derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y a evitar el levantamiento de una frontera física con Irlanda.



Sin embargo, en Westminster el pacto no convencía ni a propios ni a extraños.



La cámara votó y rechazó tres veces el acuerdo conseguido por May, quien entre votación y votación debió solicitar dos prórrogas a Bruselas antes de renunciar, en medio de un fuerte desgaste que, por otro lado, allanó el camino a su sucesor.



Johnson asumió el 24 de julio de 2019, formó un gabinete de euroescépticos y se comprometió a eliminar la cláusula irlandesa y aseguró que el Reino Unido abandonaría la UE el 31 de octubre "sin condiciones, ni peros".



Sin embargo, en septiembre sufría dos reveses: primero, el Parlamento Europeo rechazaba firmar un acuerdo que excluyera la cláusula irlandesa; y poco después el Tribunal Supremo británico declaraba ilegal el cierre del Parlamento que él había ordenado como una estrategia para negociar con Bruselas mientras el parlamento estaba cerrado.



El 17 de octubre, un Johnson más pragmático proponía eliminar los controles en Irlanda del Norte en una oferta que aceleraba las negociaciones y que terminaba con un apretón de manos y el anuncio de que se había conseguido un acuerdo para la salida ordenada del bloque el 31 de enero.



Johnson asegura que no pedirá otra prórroga y que confía en que es suficiente el período de transición de 11 meses en el que Londres seguirá prendido a las estructuras comunitarias aunque si voz ni voto en las instituciones.



Sin embargo, para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es "imposible" llegar a un acuerdo completo antes de que termine 2020.