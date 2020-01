Brian Sarmiento superó la revisación médica y ya se incorporó a All Boys

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista Brian Oscar Sarmiento superó hoy la revisación médica realizada en una clínica de Berazategui y de esta manera, a los 29 años inició su segundo ciclo en All Boys, donde será el primer refuerzo de cara a la parte final del campeonato de la Primera Nacional.



El futbolista rosarino, surgido en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, viene de una floja performance en el Volos, de la primera división de Grecia, y volverá así al club de Floresta, donde ya estuvo entre 2012 y 2013, con el objetivo inicial de evitar el descenso de categoría, ya que el "albo" se ubica último en la zona 2 del Nacional.



El volante debutó profesionalmente en Racing de Santander (2007) y pasó luego por los clubes españoles de Xerez (2008), Girona (2009) y Salamanca (2010).



En el 2011 arribó a Racing de Avellaneda y tras su primera etapa en la institución de Floresta pasó por Quilmes (2014), Banfield (2016/17) y Newell's Old Boys (2018). También, fuera de Argentina, jugó en el Ponte Preta de Brasil (2011) y Real Garcilaso de Perú (2015).



Ahora All Boys, que jugará un amistoso de pretemporada, el primero del año, el próximo sábado ante Vélez Sarsfield, irá en busca de un delantero, y el elegido por el experimentado entrenador José "Pepe" Romero es Lucas Campana, el ex Huracán (su pase es propiedad de ese club) que viene de jugar en Estudiantes, de caseros, en la Primera Nacional.