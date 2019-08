Bruno Lima disparó contra la FeVA tras la clasificación a Tokio 2020

El vóley argentino está pasando un momento increíble en lo deportivo con la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la clasificación a Tokio 2020 en el Preolímpico disputado en China por parte de la rama masculina y la histórica medalla de bronce que se colgaron las Panteras en la competencia continental. De todas maneras, los logros se ven opacados por el gran conflicto dirigencial.

Luego del comunicado que emitieron los protagonistas en la previa a estas competencias a fines de julio, en el que expresaron su disconformidad con las condiciones de vida en las preparaciones previas a los eventos y la regulación de deudas, el jugador sanjuanino Bruno Lima, opuesto del seleccionado, tras la clasificación a los Juegos Olímpicos volvió a poner sobre la mesa las diferencias con la FeVA.

A través de sus redes sociales, el sanjuanino publicó un mensaje que firmo: "¿La Federación dice que nos llamó y nos alentó? Lo único que nos enteramos es que dijeron: 'Que renuncien total hay más jugadores'".

DIARIO HUARPE se comunicó con el sanjuanino para saber si había tenido alguna repercusión de parte de los directivos de la FeVa, a lo cual el sanjuanino respondió que "No se comunicó nadie conmigo y tengo entendido que con ninguno de mis compañeros que también criticamos a la dirigencia. Yo no quiero que me respondan a mi, quiero que trabajen para solucionar los problemas que tenemos los jugadores de vóley y sobre todo los que representamos al país", sentenció.