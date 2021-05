Bruno Rodríguez: "Vine a Desamparados a conseguir el ascenso"

El domingo se disputó el duelo entre equipos sanjuaninos en el Torneo Federal A, donde por la 6º fecha de la Zona Sur, Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol igualaron 3 a 3 en El Serpentario. El partido tuvo algunas figuras que se destacaron sobre el resto: una fue Leandro Espejo por el lado de Peñarol, fue imparable para la defensa Puyutana, al igual que Nelson Da Silva, el delantero del Bohemio que convirtió 2 goles. Pero la figura descollante del clásico fue el delantero de Desamparados, Bruno Leonardo Rodríguez.

El delantero Víbora fue el estandarte para la remontada del Puyutano, convirtiendo dos goles y dando una asistencia de lujo para su compañero Julio Cáceres que hizo el tercero.

Bruno volvió a festejar con la camiseta del Puyutano tras haber rendido muy bien en la temporada 2019 cuando en siete partidos había convertido cinco goles. Debido a esa actuación lo vio San Martín y se lo llevó a jugar en la Primera Nacional. Allí no tuvo demasiada continuidad y, esta temporada decidió volver adonde le había ido muy bien.

No empezó como titular, porque una lesión le hizo perder terreno al nacido en pasos de Los Libres, Corrientes. Pero pasaron dos fechas para ponerse nuevamente a tono y a fuerza de buen juego y sacrificio, se ganó la titularidad y este domingo fue crucial para la remontada de su equipo ante Peñarol.

Como Bruno fue la figura del fin de semana, DIARIO HUARPE dialogó con él para conocer sus sensaciones después del gran partido que hizo ante Peñarol

- ¿Cómo fue volver a marcar goles con la camiseta de Desamparados?

Contento por volver a convertir, sirve para sumar confianza, pero no me interesa quien hace los goles, yo quiero ganar. Estoy muy contento por volver a convertir, pero me fui con un sabor amargo porque se nos escapó la victoria en el final.

-No sólo hiciste goles ayer, sino que fuiste asistidor, ¿cómo te sientes en ese rol?

En cuanto al rol de asistidor, tengo que decir que con Julio (Cáceres) me entiendo muy bien, él es un gran jugador y yo trato de dejarlo a él en el área, donde él se siente cómodo y es muy peligroso. Yo intento hacer un poco el trabajo sucio para poder llevarle la pelota a él para que pueda definir tranquilo. Pero eso no quita que yo o cualquiera pueda ahacer los goles también. Yo vine al club para ascender, porque tenemos muy buen material.

-¿Creés que deberían tener más puntos que los que tienen?

Sin dudas deberíamos tener más puntos, en estas fechas hemos cometido muchos errores que terminamos pagando caro. Tenemos que dar el 100 por ciento y tratar de no cometer tantos errores para poder crecer mucho más.

-¿Te gusta como juega el equipo o que pensás que pueden jugar mejor?

Tenemos mucha actitud, en varios partidos dimos vuelta el resultado y eso lo destacamos mucho como equipo. Pero tenemos que tratar de no cometer tantos errores. Tenemos que ser más inteligentes y saber en que momentos se puede jugar y en que momentos hay que aguantar, esa es una tarea pendiente que nos queda mejorar.

-¿Cómo está el grupo?

El grupo está muy bien y queda reflejado en la cancha, porque dar vuelta un partido no lo hace cualquier equipo. El equipo está mostrando unidad y mucho carácter.

-¿Cómo definís tu paso por San Martín?

Me quedó la espina de poder demostrar que yo estaba a la altura de esa categoría. Pero lo tomo como un aprendizaje, me llevé muchos amigos, pero esos aprendizajes los tomo y sigo. Ahora volví a Sportivo con toda la ilusión de conseguir cosas importantes.

-¿Cómo te trataron los hinchas cuando decidiste volver a Sportivo?

Siempre me trataron bien, me saco el sombrero con el hincha de Desamparados porque siempre te están dando un mensaje de aliento y, yo trato de devolver ese cariño adentro de la cancha. Más allá de los goles, hay que correr porque la camiseta de Sportivo se tiene que transpirar.

-¿Ves a Desamparados como uno de los candidatos a pelear por el ascenso?

Creo que si, hay muy buen material, pero tenemos que corregir errores. Debemos entender los momentos, de atacar, de defender, de llevarla al córner, esos momentos de tranquilidad tenemos que encontralos, me sumo yo también porque somos un equipos y tenemos que tirar todos para el mismo lado.

-¿Merecían ganar ante Peñarol o el empate está bien?

No veo mucho mérito en Peñarol, ellos aprovecharon nuestros errores y en 13 minutos ya perdíamos 2 a 0 y, a partir del descuento el partido fue todo nuestro, lo dimos vuelta, pero otra vez los errores hicieron que nos empaten el partido. Así que creo que el empate dentro de todo está bien.