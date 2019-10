Bucca: "Ser gobernados por porteños nos sacó poder para resolver los problemas de los bonaerenses"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador bonaerense de Consenso Federal, Eduardo "Bali" Bucca, afirmó hoy que "ser gobernados permanentemente por porteños nos sacó mucho poder para resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires".



"Recuperando la autonomía y la identidad, gobernando desde la provincia vamos a tener una cercanía con todos los sectores de la comunidad. La gobernadora María Eugenia Vidal y los equipos estuvieron estos años más en Capital Federal que en la provincia", planteó en declaraciones formuladas a Télam.



Bucca participó hoy de un recorrido de campaña en La Plata junto a la fórmula presidencial de ese espacio, que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urutbey.



Sostuvo que "si el próximo gobernador es un bonaerense, recuperando la identidad y la autonomía puede generar un mucho mejor vínculo con los sectores gremiales y productivos, con la Iglesia, con todas las estructuras del Estado y las universidades".



El postulante dijo estar "muy conforme" con la campaña en la que "intentamos interpretar a la enorme cantidad de argentinos que quieren una alternativa superadora a este presente tan duro y tan difícil, y que no buscan la solución en el pasado".



"Es muy difícil construir en el medio de dos polos de poder que se retroalimentan entre sí pero hicimos todo el esfuerzo", continuó, y describió que "en lo personal, recorrí la provincia sin descanso todos los días con propuestas muy concretas sobre temas que se pueden resolver y mejorar".



Bucca destacó la necesidad de "modernizar el Instituto de la Vivienda, un sistema de salud basado en la prevención y no en el tratamiento, un sistema educativo aggiornado en nuevos contenidos digitales para acompañar procesos productivos que deben ser competitivos, recuperar la autonomía de la provincia e impulsar un programa de cuidado de los primeros mil días para la niñez".



"En definitiva, planteé ordenar las prioridades de la provincia de Buenos Aires, que están patas para arriba: no se cuida la salud, ni la producción, ni el trabajo, ni la salud, ni la educación", remarcó a esta agencia.



Para Bucca el estado de la deuda bonaerense "es muy preocupante" porque "son 12 mil millones de dólares y va a terminar con un déficit de entre 50 y 70 mil millones".



"Como dice Lavagna: sólo se puede hablar de reperfilamiento o reestructuración de deuda si la economía está en marcha. Si no, ya hoy muchos estudios dan una caída del PBI en la Argentina para el año que viene y eso es muy grave", reflexionó.



El postulante manifestó que "debemos recuperar el empleo, en la provincia de Buenos Aires", aseveró que "el 45% de la capacidad de las pymes está ociosa, sin funcionar" y propuso "incrementar la demanda poniéndole dinero en el bolsillo a los argentinos, incentivar la producción bajando los impuestos".



Por último, dijo que en el caso de llegar a ganar las elecciones planea "construir un gobierno absolutamente potente y muy articulador, con mucho diálogo con todos los sectores de la sociedad".