Buena labor de argentino Schattmann en triunfo de Franca en la liga de básquetbol de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Leonel Schattmann cumplió esta tarde una buena tarea para Franca, que batió a Corinthians, por 94-83, en partido correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil.



El escolta nacido en Carmen de Patagones, de 32 años, estuvo en el gimnasio Pedrocao de San Pablo durante casi 22 minutos.



El ex jugador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Quimsa de Santiago del Estero aportó 13 puntos (1-1 en dobles, 3-6 en triples, 2-2 en libres), 4 asistencias y 3 rebotes.



Mientras que el base uruguayo Luciano Parodi (ex Bahía Basket) acumuló 9 tantos, 5 pases gol, 4 rebotes y un recupero en 23m.



El jugador más destacado en el equipo de Franca (que perdió agónicamente con San Lorenzo en cuartos de final de la Básquetbol Champions League Américas) resultó el escolta estadounidense David Jackson (ex Peñarol de Mar del Plata), responsable de 23 unidades en 27m.



Con este triunfo, Franca se acomoda en la segunda posición, con un registro 14-5, mientras que Corinthians figura en la octava colocación, con 10-9.



En otros marcadores: Mogi das Cruzes 96-Unifacisa 94; Botafogo 86-Cearense 72.