Buena tarea de Scola en el triunfo del Olimpia Milano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El capitán del seleccionado argentino, Luis Scola, diseñó esta tarde una buena tarea para Olimpia Milano, que le ganó por 89-78 a Reggio Emilia, en uno de los encuentros válidos por la 11ma. fecha de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket) de Primera.



El ala pivote, de 39 años, encestó 14 puntos (3-5 en dobles, 2-4 en triples, 2-2 en libres) en los 19 minutos que permaneció en el rectángulo del MedioLanum Forum de la ciudad de Milan.



El ex jugador de Phoenix Suns, Toronto Raptors, Houston Rockets, Indiana Pacers y Brooklyn Nets, todos de la NBA, completó su faena con dos rebotes, una tapa y dos pérdidas de balón.



De este modo, Scola reúne un promedio de 9,6 puntos; 2,3 rebotes y 1,4 asistencias por partido, al cabo de siete cotejos disputados.



El alero serbio Vladimir Micov, con 14 tantos y 8 pases gol, resultó otra de las figuras de Olimpia Milano, que ahora reúne un registro de 6-4



Reyer Venezia, con 2 puntos y un rebote del cordobés Ariel Filloy (ex Atenas de Córdoba) más un recobre bajo los cestos del bahiense Bruno Cerella, perdió en forma ajustada con Pistoia, por 89-87



Trieste, sin el escolta cordobés Juan Manuel Fernández, le ganó a Treviso, por 69-61



En el adelanto jugado el sábado, Trentino, con 7 puntos y 4 rebotes de Andrés "Toto" Forray (ex Banco Provincia), superó a Brindisi, por 78-67.