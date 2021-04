Buena victoria de Médano de Oro ante Barrio Rivadavia

En la noche del miércoles se jugaron tres partidos correspondientes a la 4° fecha de la Zona A del Torneo local de hockey sobre patines, donde Médano de Oro no tuvo piedad ante Barrio Rivadavia y lo goleó por 6 a 0.

Los goles del conjunto Medanero fueron convertidos por Víctor Bertrán (2), Leandro Rosellot (2), Gonzalo Gómez y Franco Vargas.

Mientras que en el Barrio Fortabat, Lomas de Rivadavia no tuvo inconvenientes para derrotar a Olimpia, fue 5 a 2 con tres goles de Ariel Romero y dos de Joel Martín, mientras que para los Turcos descontaron Francisco Bielsa y Federico Ortiz.

Por último, Unión de Villa Krause venció en un partido con muchos goles a Huarpes, lo hizo por 9 a 8. Para el Azul marcaron Juan Soria (5), Matias Pérez (2), Mariano Castro y Daniel Albarracin, mientras que para el Cacique descontaron Carlos Maggio (2), German Porres (2), Martin Giménez (3) y Juan Pablo Jiménez.

En esta zona no se jugaron dos paridos, uno es el de Concepción y Bancaria, debido a que en el Azul de la Villa Mallea hubo un caso de Coronavirus, en tanto que el juego entre Richet y Zapata y Social San Juan quedó para este viernes debido al fallecimiento del "Turco" Gustavo Abdala (Presidente de Social).

La Zona B tendrá acción este viernes desde las 21.45 con los siguientes partidos: Banco Hispano vs Estudiantil, UVT vs Sarmiento,, Centro Valenciano vs Caucetera, SEC vs Aberastain y Media Agua vs Colón.