Buenos Vampiros despide el año con "Paranormal" en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La banda marplatense Buenos Vampiros presentará las canciones de su primer álbum de estudio, “Paranormal”, conformado por ocho canciones que coquetean con el dream pop y el post punk, el sábado 28 en su ciudad natal, con la participación de la DJ Bloody Mary y el grupo Valeria del Mar.



El cuarteto nació hace poco más de un año, durante el invierno de 2018, como un proyecto entre Ignacio Perrotta e Irina Tuma en guitarras y voces, pero al poco tiempo la formación se agrandó: sumaron a Luana Giobellina en bajo y coros y a Candela Kucar Latú en batería.



Buenos Vampiros huye de las etiquetas, se alimenta de grupos como B-52, DIIV, The Drums, Talking Heads, pero también admite que parte de la inspiración proviene de Adicta y New Order, y de la escuela del tango.



Con una marcada curiosidad por los fenómenos paranormales -de ahí que sea la canción elegida para el nombre del disco- la banda combina elementos del dream pop, shoegaze y del post punk para construir melodías atmosféricas, que se describen a través de sensaciones, como la melancolía o la euforia del baile.



El encuentro que el cuarteto organizó a pulmón comenzará a las 21 y en el espacio de Rodríguez Peña 1582, de la ciudad costera de Mar del Plata.



- Télam: ¿Cómo fue el proceso de creación de “Paranormal”?



- Ignacio Perrotta: La gran mayoría de los temas nacieron en zapada de bajo y batería, entre Irina y yo. Una vez que teníamos la idea, la grabábamos y se la mostrábamos a las chicas. El armado final de cada canción siempre fue en procesos colectivos. La producción del disco nos llevó cuatro días y lo grabamos en Hometown Estudio de Mar del Plata, y luego Estanislao López se encargó de la mezcla. Fue una gran experiencia para nosotros.



- T: ¿Hay algún hilo conductor entre las canciones del disco?



- Irina Tuma: No sé si hay un mensaje en específico, cada tema tiene uno propio. Muchas de las composiciones salieron desde el amor, otras desde tristezas o inseguridades. Por ejemplo “Paranormal” o “Qué hay” aparecieron durante zapadas. Las canciones están abiertas a que cada persona le encuentre su propio mensaje.



- T: ¿Con qué idea sonora armaron la banda? ¿Fue cambiando el sonido durante el proceso de "Paranormal"?



- IP: Nunca armamos la banda con el plan de llegar a un sonido en particular. Tenemos temas con influencias bastantes marcadas, pero siempre terminamos transformándolos sin darnos cuenta y queda diferente a lo que ocupó nuestra cabeza en un primer momento. También tiene que ver que fuimos conociéndonos entre nosotros. Igual todavía estamos atravesando un proceso de descubrimiento.