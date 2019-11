Bukele reclama que otros países imiten la expulsión de diplomáticos chavistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recomendó a los países que no reconocen a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela y, en cambio, consideran gobernante al opositor Juan Guaidó, que expulsen a los representantes diplomáticos del chavismo.



"Hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos, que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro, a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen", señaló Bukele en conferencia de prensa.



Dirigente de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el mandatario indicó que la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela acreditado en El Salvador fue un "acto de coherencia" tardío y consideró "una incoherencia" que el resto de países, sin precisar sus nombres, mantengan la representación de Maduro pese a no reconocerlo como presidente.



La representación diplomática venezolana dejó El Salvador la noche del lunes, luego de que Bukele ordenara su expulsión el sábado. Un día después, Caracas aplicó el principio de reciprocidad y ordenó la expulsión de los diplomáticos de El Salvador.



Bukele sostuvo además que no solo expulsó a los representantes de Maduro, sino que invitó a su país a los delegados del líder opositor venezolano y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para "poner más presión internacional sobre el régimen".



"Nosotros reconocemos al presidente encargado de Venezuela (Guaidó) para que pueda convocar a elecciones libres y democráticas. Si los venezolanos escogen a Maduro, aunque no quisiéramos, lo aceptaríamos", acotó Bukele, según la agencia EFE.



Por este cruce, Maduro calificó de "traidor y pelele del imperialismo" a Bukele y señaló que "da vergüenza ver cómo se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la Presidencia con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño".