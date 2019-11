Bullrich: "Los periodistas argentinos ya están en el aeropuerto para regresar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó esta mañana que los periodistas argentinos agredidos en Bolivia ya se encuentran en el aeropuerto para emprender el regreso al país, luego de que fueran "evacuados" por oficiales del grupo Alacrán de la Gendarmería.



"Los argentinos ya están en el aeropuerto rumbo a la Argentina. Se ha podido hacer el traslado sin ningún inconveniente. Estamos bastante más tranquilos después de la tarde complicada de ayer, en la que hubo que ir a buscarlos en situaciones de mucha tensión", dijo Bullrich en declaraciones a radio La Red.



La ministra precisó que los argentinos fueron reunidos ayer en la sede de la embajada argentina en La Paz y, desde allí, esta mañana se los "acompañó al aeropuerto donde están esperando ahora para poder volver" al país.



Bullrich informó que para las operaciones de rescate fue enviado un equipo de 11 oficiales del grupo Alacrán de la Gendarmería.



Además de los periodistas, la ministra dijo que "hace 2 o 3 días se trasladaron unos 30 funcionarios y amigos de la embajada y el consulado, chicos y familiares de los funcionarios".



Anoche, el canciller Jorge Faurie había informado que los periodistas que fueron agredidos mientras hacían sus tareas, y amenazados con ser acusados de "sedición" por las actuales autoridades, se encontraban "a resguardo, en un lugar apropiado".



Por otro lado, al ser consultada, Bullrich no quiso opinar sobre si en Bolivia ocurrió un golpe de Estado, con el alejamiento del poder de Evo Morales.



"No voy a hacer definiciones de ningún tipo, nuestro gobierno ha tomado decisiones. Hoy tenemos una situación de riesgo, de gente que esta en embajadas y estamos tomando medidas en relación a ayudar en lo que se puede en un momento de riesgo", afirmó.



Sobre la situación interna de Bolivia, dijo que es necesario "un árbitro con credibildiad para que se de un proceso electoral transparente, como el que no se hizo y se debe hacer".